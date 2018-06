V Črnomlju zaliva razkrite strehe; veter, strele in poplave

22.6.2018 | 07:00

V Črnomlju in okolici je še vedno veliko streh pokritih s folijo. (Foto: M. B.-J.)

Včeraj ob 17.34 uri je v Ulici bratov Gerjevič, občina Brežice, voznik osebnega vozila povozil otroka. Poškodovanega otroka so reševalci NMP Brežice na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Močan veter

Sinoči ob 19.05 je v ulici Na brezovici v Novem mestu podrto drevo na cesti oviralo promet. Odstranili so ga dežurni delavci CGP Novo mesto.

Davi ob 3.51 je v ulici Kočevje v Črnomlju zaradi močnih padavin voda zatekala v stanovanjsko hišo, ki je bila zasilno pokrita s folijo. Posredovali so gasilci PGD Črnomelj, vendar zaradi višine objekta in nevarnosti zdrsa niso mogli popraviti zaščitne folije.

Povsem enak scenarij se je ob 5.30 ponovil v Kanižarici v Črnomlju.

Veter tudi v Posavju

Ob 5.08 se je zaradi vetra na cesto Dednja vas-Pišece, občina Brežice, podrlo drevo. Oviro je odstranil dežurni pri podjetju Kop Brežice.

Ob 5.33 je na cesti Brestanica-Rožno, občina Krško, podrto drevo oviralo promet. Posredoval je dežurni pri cestnem podjetju Novo mesto.

Poplave meteorne vode

Ob 0.19 je zaradi močnega naliva zalilo kletne prostore v Prešernovi ulici v Sevnici. Okoli 600 litrov meteorne vodo so iz poslovnih prostorov izčrpali gasilci PGD Sevnica.

Gorelo strnišče

Ob 21.37 je pri naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče. Gasilca PGE Krško sta požar na površini okoli 30 m2 pogasila.

Zaradi strele brez elektrike

Ob 3.18 je zaradi udara strele prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo v naselju Pečje, občina Sevnica, z okolico. Okvaro so odpravili delavci Elektra Celje.

Rešili mačka iz jaška

Ob 15.02 so na Bohoričevi ulici v Krškem, gasilci PGE Krško, zavarovali območje, odprli pokrove za meteorne vode in kanalizacijo ter s pomočjo vrvne tehnike rešili mačka iz jaška in ga predali v nadaljnjo oskrbo dežurni veterinarki.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE , TP DOL. GRIBLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu smer Grič;

- od 10:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI na izvodu Jankoviči.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Brežice na območjuTP Mrzlak 1 - nizkonapetostni izvod Okljukova gora predvidoma med 8. in 12. uro, na območju TP Obrežje mejni prehod predvidoma med 8.30 in 11.30 uro; na nadzorništvu Sevnica na območju TP Žabjek, Konjska glava, Metni vrh, Drožanje predvidoma med 8. in 14. uro; na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Brezje predvidoma med 8.30 in 11.30 uro; na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Ardro predvidoma med 7.25 in 8.45 uro ter predvidoma med 13. in 13.55 uro, na območju TP Pijana gora predvidoma med 7.15 in 7.50 uro ter predvidoma med 14. in 14.30 uro.

M. K.