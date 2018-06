Za dan državnosti ne pozabite obesiti zastave na svoje domove!

22.6.2018 | 09:05

Razen gostov in nastopajočih je veliko dvorano kulturnega hrama sinoči na proslavi ob dnevu državnosti napolnilo le malo občanov.

Šentjernej - »Državni praznik proslavite dostojanstveno in ne pozabite izobesiti zastave na svoje domove,« je sinoči v nagovoru na prireditvi ob dnevu državnosti v Kulturnem centru Primoža Trubarja zbranim dejal šentjernejski župan Radko Luzar.

Radko Luzar

Poudaril je, da so bili v 27-letni zgodovini naše samostojne države tako vzponi kot padci, »a bodimo ponosni na prehojeno pot in dosežke«. Zahvalil se je vsem posameznikom in organizacijam, ki so prispevale k osamosvojitvi Slovenije, preko dvesto posameznikov je bilo tudi iz šentjernejske občine.

Marjan Grabnar

Slavnostni govornik je bil podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Marjan Grabnar. Menil je, da spomin na takratna dogajanja osamosvajanja Slovenije bledi in da žal pozabljamo, da se Slovenija ni oblikovala kar sama po sebi, ampak smo si morali svojo državo izboriti in jo le nekaj ur po svečani razglasitvi ubraniti z orožjem. Spominjal se je dogodkov pred skoraj tremi desetletji, kako je za zavarovanje plebiscitarne obrambe Slovencev in obrambo mlade države nastajala manevrska struktura narodne zaščite in se oblikovala nova slovenska vojska, Teritorialna obramba.

Igral je šentjernejski orkester, zapela je Tamara Blatnik.

»Na Dolenjskem JLA ni mogla zlomiti odpora, ravno tako ne drugje, TO in takratna milica sta to onemogočili. JLA je bila ustavljena in blokirana po vseh Sloveniji. Grozili so nam, a nas niso prestrašili,« je dejal Grabnar in spomnil na pomoč občin in mnogih občanov, ter vseh, ki so se bojevali za samostojno in suvereno Slovenijo, med njimi pa so mnogi zavestno izpostavljali svoja življenja, nekateri so jih celo izgubili.

Slovesnost, ki se jo je žal udeležila le peščica Šentjernejčanov, je z domovinskimi pesmimi obogatilo petje Šentjernejskega okteta ter nastop Pihalnega orkestra občine Šentjernej pod vodstvom Sandija Franka. Zapela je še mlada, obetavna pevka Tamara Blatnik. Prireditev je povezovala Anita Petrič.

Besedilo in foto: L. Markelj

