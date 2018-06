Petrov vrtec v Deželi kozolcev

22.6.2018 | 10:30

Šentpeter, Šentrupert - V sredo, 13. junija, smo se mali in veliki Petrčki z avtobusom odpeljali proti Šentrupertu na zaključni izlet.

Dobre volje smo komaj čakali, da odkrijemo in spoznamo kaj novega. Gospe iz Dežele kozolcev so nas lepo sprejele in nas najprej popeljale skozi muzej na prostem, pri tem pa so nam dale namig, da po kozolcih in tudi kdaj čez pot skoči kakšen škrat. Otroci so stvar vzeli zelo resno in z odprtimi očmi in ušesi opazovali vse okoli sebe. Poleg škratov smo si ogledali tudi kozolce, spoznali smo iz česa so narejeni in čemu so služili nekoč (tudi danes). Dežela kozolcev je za nas pripravila delo po skupinah, in sicer čutno pot, po kateri smo hodili bosi in spoznavali različne podlage, materiale; skakali smo po največjem naravnem trampolinu in se gugali na gugalnicah, pot pa nas je zanesla tudi do igre na bližnjem travniku, na koncu pa smo se popeljali še s "šajtrgo" in igrali s kamenčki.

Preživeli smo čudovito dopoldne v odlični družbi. Hvala Deželi kozolcev za lepo pripravljen program. Izlet je minil prehitro, a smo se domov vrnili bogatejši za nove spomine in doživetja.

K. Fink,

Petrov vrtec, Šentpeter

