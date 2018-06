Zacepetajmo v poletje

22.6.2018 | 10:50

Mirna Peč - Zaključno prireditev našega vrtca smo priredili v četrtek, 14. junija, v dvorani OŠ Toneta Pavčka.

Rdeča nit celotne prireditve so bile igre, ki so se jih včasih igrali naši dedki in babice. Prireditev so otvorili bodoči prvošolci s Cepetavčkovo himno, nato so zaplesali še ljudski ples Jutri se bom v mestu peljal in zaigrali staro rajalno igro Mati, je kruh že pečen? Pri programu so sodelovali tudi otroci oddelka Gosenice z ljudsko pesmijo Izidor ovčice pasel.

Zbrane sta pozdravila ravnatelj Osnovne šole Toneta Pavčka Danijel Brezovar in župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic. Zaslužnim staršem smo na prireditvi podelili zahvale za pomoč pri obogatitvenem programu vrtca. Po osrednjem delu smo otroke in starše povabili na delavnice, kjer so otroci spoznavali pozabljene igre, ki so se jih igrali dedki in babice. S sodelovanjem na delavnicah so otroci dobili štampiljko, zbrane tri štampiljke so v menjalnici zamenjali za cekin, s katerim so si lahko kupili sladoled. Otroci so bili na delavnicah zelo aktivni in ustvarjalni.

V avli vrtca je v tem času potekala razstava z naslovom Cepetavčkov muzej, ki smo ga strokovne delavke pripravile ob pomoči staršev z zbiranjem starih predmetov.

A. Mervar, Vrtec Cepetavček Mirna Peč

