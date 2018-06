Kljub dežju uživali v druženju

22.6.2018 | 11:05

Pišece, Bizeljsko - Kot je že nekaj let tradicija, se učenci višjih razredov OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in OŠ Bizeljsko družimo na dvodnevnem taboru ob Krki.

Ker nam je letos zagodlo vreme, smo vse dejavnosti prestavili v in pred OŠ Bizeljsko. Prvi dan nas je gospa Milka Kramar naučila nekaj vaj za sproščanje, nato pa so sledili športne igre, telovadba z Danijelom Vovkom iz ekipe Team 5, likovna delavnica, pred spanjem pa še kino v šolski telovadnici. Nekaj nas je noč preživelo v šotorih v okolici šole, ostali so spali v telovadnici oziroma knjižnici. Dež nam je nagajal tudi naslednji dan, ko smo se odpravili na pohod do gradu Orešje. Pred kosilom še malo športnih dejavnosti, nato pa smo se morali posloviti.

Čeprav vse letos ni bilo tako, kot je načrtovala naša učiteljica Maja Haler, smo vseeno preživeli dva čudovita dneva v druženju z učenci sosednje šole. Se že veselimo novih dogodivščin naslednje leto, še prej pa bomo uživali v zasluženih počitnicah.

Karin Dušič, 8. r.,

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

