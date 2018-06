Naravoslovni dan v Pišecah

22.6.2018 | 11:20

Pišece - V sredo, 20. junija, imeli učenci 4. in 5. razreda OŠ Maksa Pleteršnika Pišece naravoslovni dan. A ne čisto navadnega. Na poti do cilja, naše šole, smo obiskali kar nekaj postaj in izvedeli marsikaj zanimivega.

Najprej nas je avtobus odpeljal do lovke Mire Podgoršek, ki je edina ženska v Lovski družini Pišece. Po ogledu njene lovske sobe in trofej smo peš krenili na pot proti Malemu Špičku – »Kučn dolu«, kjer smo pekli jeger. Sami smo morali pripraviti drva, zakuriti ogenj, ošpičiti palčke, ko pa smo jeger pojedli, smo morali ogenj tudi pogasiti, in to z zemljo. Vmes smo imeli tudi požarno stražo. Naslednja postaja so bile kaluže. Izvedeli smo, da so to mlake, kjer se okopajo divji prašiči. Prav tako smo videli tudi krmilnice za divje prašiče. Pot nas je potem vodila po gozdni učni poti do lovskega doma, kjer smo si ogledali prežo, strelišče, notranjost doma in hladilnico. Ves čas nas je spremljal tudi predsednik LD Pišece Srečko Petančič, ki nas je naučil veliko novega.

Zahvaljujemo se LD Pišece za podarjene knjige, ki nam bodo v pomoč pri učenju o naravi in spoznavanju živali. Utrujeni, a zadovoljni, da smo se toliko novega naučili, smo se vrnili na kosilo v šolo. Ves čas pa sta nam družbo delali učiteljica Anica Butkovič in ravnateljica Nuška Ogorevc.

In kaj so povedali nekateri učenci?

»Všeč mi je bilo, da smo se igrali skrivalnice v gozdu.«

Neja

»Izvedela sem, da lovci pripravljajo solnice za srne.«

Teja

»Videla sem kalužnico in izvedela nekaj o njej.«

Maša

»Jaz sem skrbel za psa gospe Mire, ki je šel z nami na pot. Izvedel sem, da lovci ne smejo streljati ogroženih živali in da je treba veliko znanja, da postaneš lovec.«

Leon

»Izvedela sem, kako se zakuri ogenj, kako se ga straži, pogasi, kako se speče jeger. Prvič sem ga jedla in bil je okusen.«

Ivana

»Izvedel sem, zakaj lovci pripravijo krmišča, in sicer zato, da prašiči ostanejo v gozdu in ne uničujejo pridelkov na polju.«

Klemen

»Lovci morajo v nahrbtniku imeti prvo pomoč, svetilko, telovnik, vrv, ogrinjalo, pa klobuk z oranžnim trakom.«

Timeja

Učenci 4. in 5. razreda OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

