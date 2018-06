V Brežicah dvakrat počilo: v bolnici 84-letna potnica in mladoletni kolesar

22.6.2018 | 12:05

Foto: R. N. arhiv DL

Včeraj nekaj po 10. uri so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh avtomobilov v Brežicah. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročila 62-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 81-letnegamu vozniku. V nesreči se je huje poškodovala 84-letna potnica v vozilu povzročiteljice.

Prav tako v Brežicah se je v prometni nesreči, ki se je zgodila okoli 17.30, hudo poškodoval kolesar. Po prvih ugotovitvah policistov je mladoletni kolesar prečkal cesto na prehodu za pešce, ko je vanj trčil 84-letni voznik, ki naj bi kolesarja spregledal. Huje poškodovanega kolesarja so reševalci odpeljali v bolnišnico, okoliščine nesreče pa policisti še preverjajo.

Odnesel sef

V Črnomlju je v večernih urah neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je sef z denarjem, dokumenti in nakitom in lastnika oškodoval za okoli 15.000 evrov.

Prijeli osem tujcev

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Črnomlju in v Dragah pri Sinjem vrhu izsledili in prijeli državljana Maroka in sedem državljanov Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Andrej Nesreča ki se je zgodila včeraj ob 17.30 je bila v Dobovi ne pa v Brežicah. Mladoletni kolesar je bil otrok star 5 let. Lepo bi bilo da pravilno objavljate Preglej samo prijavljene komentatorje