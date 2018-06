FOTO: Belokranjci do konca svojih danof

22.6.2018 | 12:40

Jurjevanjska draga je bila polna obiskovalcev. (Foto: M. B.-J.)

Črnomelj - Danes minevata dva tedna, odkar je Črnomelj in okoliške vasi prizadela huda nevihta s točo. Za seboj je pustila razdejanje, kakršnega ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. Z vseh koncev Slovenije in tudi s Hrvaške so priskočili na pomoč ter zaščitili premoženje prizadetih, da ne bi nastala še večja škoda. Seveda pa bo sanacija trajala še kar nekaj časa, za marsikatero družino pa je obnova poškodovanega premoženja velik in marsikje tudi prevelik zalogaj.

Da bi pomagali prizadetim, so RIC Bela krajina, Srednja šola Črnomelj, Območna izpostava JSKD Črnomelj, Klub belokranjskih študentov in občina Črnomelj včeraj v Jurjevanjski dragi pripravili dobrodelni večer z naslovom Belokranjci do konca svojih danof. Pred dobrodelnim koncertom pa so bili v Jurjevanjski dragi še družinski piknik, osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti, nastop črnomaljskih osnovnošolcev in srednješolcev ter perujske etno skupine, ob petju adlešiških Kresnic pa so prižgali kres.

Na dobrodelnem večeru so pred polno Jurjevanjsko drago nastopili Magnifico, Peter Lovšin ter glasbene skupine Birsa Brothers, 2B in Pulover. Vstopnine ni bilo, zbirali pa so prostovoljne prispevke. Sicer pa lahko za pomoč družinam, ki jih je prizadela ujma, nakažete denar tudi na TRR Gasilske zveze Črnomelj, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj; SI56 0243 0001 8399 492, sklic: 00 8-6-2018. Račun je odprt pri NLB.

M. B.-J.

