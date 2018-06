Pomoč Karitas v skupni vrednosti 109.200 evrov do danes prejelo 148 gospodinjstev

22.6.2018 | 15:35

Črnomelj - Komisija Župnijske karitas Črnomelj je včeraj obravnavala drugi sveženj prošenj za pomoč. Karitas je v začetku tedna že pomagala 61 gospodinjstvom v skupnem znesku 55.100 evrov, z današnjo pomoč v obsegu 54.100 evrov pa vključila novih 87 gospodinjstev, ki so nujno potrebna pomoči, so sporočili iz Slovenske karitas.

Višina dodeljene pomoči je odvisna od škode, socialno ekonomskega stanja, zavarovanja in drugih zagotovljenih ali že danih virov pomoči. Karitas pomoč ves čas usklajuje v medsebojnem sodelovanju z občino, centrom za socialno delo ter drugimi institucijami in humanitarnimi organizacijami v občini Črnomelj, so navedli v sporočilu za javnost.

Dodali so še, da nove vloge za pomoč še vedno prihajajo vsak dan, zato Karitas nadaljuje z zbiranjem vlog in zbiranjem denarja. Svoje aktivnosti bo v prihodnjem tednu usmerila še na območje Semiča, kjer so tudi bila prizadeta posamezna gospodinjstva.

Škoda na hišah in gospodarskih poslopjih je zelo velika in kliče po nadaljnji solidarnosti, širše posledice neurja pa se bodo pokazale šele čez daljši čas, so izpostavili.

Vloga za pomoč je na voljo na spletni strani Slovenske karitas www.karitas.si, denar pa je mogoče darovati na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, TRR (Nlb): SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 201, Namen: NEURJE 2018.

