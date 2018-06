Sonc festival s tremi klasičnimi koncerti

22.6.2018 | 17:55

Koncert v Kostanjevici na Krki v okviru lanskega Sonc festivala. (Foto: M. L.)

Radeče - Sonc Festival, mednarodni festival komorne glasbe v Sloveniji, bo letos potekal tretje leto zapored in bo do konca junija gostil štiri mednarodno uveljavljene glasbenike, kot sporoča spletna stran festivala, ki ga organizira Tanja Sonc.

Za ogrevanje pred glavnim sporedom bo jutri ob 11.uri v Domu kulture v Radečah festival prvič organiziral otroško matinejo z glasbeno pravljico. Uprizorili jo bodo učenci Glasbene šole Celje, avtor glasbe ter besedila pa je Davorin Dolinšek. Pet skladb za trio Dmitrija Šostakoviča pa bodo izvajali violinistka Tanja Sonc, violist Ribal Molaeb ter pianistka Božena Hrup.

Osrednji festivalski program prinaša tri koncerte, in to 26. junija ob 19.30 na Gradu Sevnica, 28. junija ob 19.30 v Dvorani v Parku v Krškem in 29. junija ob 19.30 v cerkvi sv. Petra v Radečah.

Festivalski program je naslednji: Maurice Ravel: Sonata za violino in violončelo; Dmitri Šostakovič: Godalni kvartet št. 8 v c-molu op.110; Bohuslav Martinu: Duo št.1 »Trije madrigali«, H.313 za violino in violo; Bela Bartok: Ples in improvizacija in Ludwig van Beethoven: Godalni kvartet v f-molu op. 95.

Dela bodo izvedli: Tanja Sonc (violina), Larissa Cidlinsky (violina), Ribal Molaeb (viola) in Anton Spronk (violončelo).

Letos bo Sonc Festival poleg omenjenih treh klasičnih koncertov in matineje predstavil tudi slike libanonskega umetnika Ribala Molaeba. Njegova dela bodo razstavljena pred in po koncertu v Sevnici, Krškem in Radečah.

»Zelo se veselim letošnjega festivala, saj bomo prvič v program vključili druge umetnosti kot so slikarstvo in teater, kar je bila moja želja že od začetka! Vse umetnosti so med seboj povezane in se izpolnjujejo. Kultura širi obzorja in verjamem, da lahko takšni projekti družbo obogatijo ter pozitivno razvijejo,« pravi Tanja Sonc.

M. L.