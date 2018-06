»Želim, da hodimo z ramo ob rami«

22.6.2018 | 14:35

Župan Alojzij Kastelic in vodja Kulturnega društva Trebnje Pavle Rot ob prejemu občinske plakete (Foto: B. B.)

Iskriv in navdihnjen slavnostni govornik prof. dr. Miha Japelj (Foto: B. B)

Prejemniki občinskih priznanj

Dolenja nemška vas - V podružnični šoli v Dolenji Nemški vasi je občina Trebnje včeraj obeležila občinski praznik, ki ga praznuje v spomin na ustanovitev mesta in osamosvojitev Slovenije.

Kot je v svojem govoru poudaril župan Alojz Kastelic, je za občino uspešen mandat, v katerem je tukajšnje gospodarstvo ustvarilo več kot 200 novih delovnih mest in samo v lanskem letu v nove projekte investiralo za 16 milijonov evrov. Za to je zaslužna tudi občina, ki je s svojimi aktivnostmi sledila potrebam gospodarstva, pravi Kastelic: »Opremili smo industrijsko cono, v kateri bo kmalu začel graditi REM, interes za gradnjo pa kažejo tudi nekateri drugi.«

Na drugi strani, priznava župan, občino čaka še kar nekaj dela, da nadoknadi zaostanek na področju vlaganja v komunalno infrastrukturo, in je napovedal skorajšnji začetek gradnje novega poslovno-logističnega centra komunale, v naslednjih dveh letih pa namerava občina začeti graditi tudi nov kulturni center.

»Napredujemo z velikimi koraki, a brez ljudi ne gre. Za uspeh so zaslužni posamezniki in skupine. Izjemne direktorje zavodov in ravnatelje imamo v občini, vsak na svojem področju ustvarja dodano vrednost,« je v svojem govoru dejal župan in poudaril, da je v resnici vsak občan poklican, da po svojih zmožnosti prispeva k napredku skupnosti. »Želim da hodimo z ramo ob rami. Trebnje je bilo dolgo znano po razklanosti svoje politike in tudi sicer. Danes temu ni več tako in hitreje gremo lahko naprej,« ugotavlja župan in dodaja, da želi, da tako ostane tudi v prihodnje.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil domačin iz Dolenje Nemške vasi in častni občan Trebnjega prof. dr. Miha Japelj, ki se je ozrl na dolgo in bogato zgodovino Trebnjega ter lepoto tukajšnje dolenjske pokrajine, pohvalil hiter gospodarski in kulturni razvoj občine v zadnjih desetih letih in posebej izpostavil vlogo dokončanja avtoceste, ki je močno razbremenila Trebnje in po zaslugi civilne iniciative, ki jo je vodil Jože Vencelj, eden od letošnjih dobitnikov občinskih priznanj, njen član pa je bil tudi Japelj, poteka po pobočni variant, s čimer je bilo ohranjeno občutljivo ekološko ravnovesje v kraškem porečju Temenice.

Sledila je podelitev letošnjih občinskih priznanj in plaket. Priznanje občine Trebnje so prejeli profesorica francoskega ter angleškega jezika in književnosti Saša Bedene (za požrtvovalno delo na področju izobraževanja in spodbujanja mladih), študent 1. letnika akademije za glasbo Jan Čibej (za dosežke na področju glasbenega ustvarjanja), duhovni pomočnik Slavko Kimovec (za nesebično pomoč mladim na poti do izobrazbe), rekreativni kolesar Alojz Poglavc (za izjemne športne dosežke in vztrajnost), Jože Vencelj (za uspešno vodenje Civilne iniciative za gradnjo avtoceste mimo Trebnjega), Lovska družina Dobrnič (ob 70-letnici delovanja in za ohranjanje ekosistema). Plaketo občine Trebnje je za 20-letno ustvarjanje na področju kulture prejelo Kulturno društvo Trebnje (v njegovem imenu jo je prevzel Pavle Rot), medtem ko najvišjega občinskega priznanja, naziva častni občan, letos niso podelili.

Kulturni program osrednje prireditve ob 10. občinskem prazniku so oblikovali Občinski pihalni orkester Trebnje in Trebanjske mažorete, Družinski kvartet Strmole in otroci podružnične šole Dolenja Nemška vas. Prireditvi, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je sledilo druženje ob kresu.

B. Blaić

