Novo mesto bo poleti na gradu Grm

22.6.2018 | 19:40

Direktor založbe Goga Mitja Ličen, urednica Jelja Ciglenečki in glavna organizatorica prireditev pod okriljem Goge Vesna Kelbl Canavan. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V novomeški založbi Goga so na dopoldanski novinarski konferenci predstavili letošnji festival uličnega gledališča Rudi Potepuški, ki ga zaradi prenove Glavnega trga selijo na grad Grm, novosti iz literarne zbirke Goga, prireditve letošnjega festivala Novomeški poletni večeri in literarni festival kratke zgodbe Novo mesto short.

Letošnji festival Rudi Potepuški bo raztegnjen na tri dni. Začel se bo v četrtek, 5. julija, ob 18. uri s pohodno cirkuško predstavo Sledi mi, ulično predstavo Čreda in gibalno predstavo Zmajevo Zrcalo. Petkovo dogajanje se bo začelo z dopoldanskimi in popoldanskimi cirkuškimi delavnicami, na katerih se bodo sodelujoči, predvsem otroci, učili preproste cirkuške trike, akrobatske položaje in različne druge neumnosti, je povedala vodja programa Vesna Kelbl Canavan, pozno popoldne pa se bodo novomeški otroci lahko spopadli z zelenimi oziroma ekološkimi igrali.

Po treh uličnih predstavah Želvja pravda, Pandemia in Šah-mat se bo petkov program končal s klovnovskim kabarejem Za crknt. V soboto ob enajstih bo na sporedu gledališka predstava Planet od plastike zadet Maje Gal Štromar in Mirjane Šajinović, tako dopoldne kot tudi popoldne pa bodo na gradu Grm potekale cirkuške delavnice Cirkokrog.

Novomeški poletni večeri bodo letos zaradi znanega vzroka dobili podnaslov - Poletje na gradu Grm. Razen dveh bodo vsi dogodki ob četrtkih. Začelo se bo 12. julija s koncertom PoPmlad novomeškega pevskega zbora Pomlad, ki se poleg klasičnega zborovskega repertoarja ukvarja tudi z bolj lahkotno glasbo, med drugim tudi z izborom najbolj priljubljenih skladb zlate dobe slovenske popevke, ki so ga za zbor priredili zborovodkinja Alenka Podpečan in nekateri vrhunski novomeški glasbeniki, ki bodo zbor tudi spremljali.

V nadaljevanju programa so na sporedu zanimivi pogovorni večeri, na katerih bodo med drugimi nastopili Svetlana Slapšak, Ksenija Horvat, Milan Kučan, Milena Zupančič, Tadej Golob in Vinko Möderndorfer, 11. avgusta bo imel na gradu Grm koncert Rudi Bučar z Istrabendom, Luka Piletič bo pripravil dobrodelno dražbo knjig, 23. avgusta pa se bo Poletje na gradu Grm zaključilo z veliko zabavo za 20. rojstni dan založbe Goga, na kateri bodo gostje tako nagrajeni Gogini avtorji kot tudi tisti pisatelji in pesniki, ki so pri Gogi izdali svoj prvenec.

Čudovita novost letošnjih Novomeških poletnih večerov je tudi tako imenovani hišni bend, ki ga bo za zaključek vsake posamezne prireditve posebej s svojimi glasbenimi prijatelji sestavila mlada novomeška jazz pevka Ana Čop.

Letošnji tretji festival kratke zgodbe, ki so ga pri založbi Goga, čeprav je namenjen slovenskim avtorjem in zgodbam v slovenskem jeziku, poimenovali angleško Novo mesto short, bo v Novem mestu 30. avgusta in 1. septembra, pred tem pa že 11. julija na Vodnikovi domačiji v Ljubljani. Poleg razglasitve nagrajenca bo eden od vrhuncev festivala pripovedovalski večer z naslovom Umori na Balkanu, kjer bodo krvavo stran Alp predstavljali Tadej Golob, Boris Dežulović, Ervin Hladnik Milharčič in Svetlana Slapšak, čemur bo sledil koncert skupine Katalena.

Novosti iz Gogine knjižne zbirke - pesniško zbirko Esada Babačića Odrezani od neba, zbirko kratkih zgodb Mihe Mazzinija Pohlep, roman Mirta Komelja Medsočje, izjemno delo francoskega pisatelja Veliborja Čolića Sarajevski omnibus in roman Svetlane Slapšak o življenju beograjskih žensk v času balkanskih vojn Istomesečniki - je predstavila urednica Jelka Ciglenečki.

Direktor založbe Goga je predstavil še projekt Reading Balkans, v okviru katerega bodo v Novem mestu v pisateljski rezidenci po en mesec ustvarjali uveljavljeni literati iz balkanskih držav, ki pišejo o času tranzicije v svojih deželah. Namen projekta je popularizacija balkanskih avtorjev v širši Evropi. Trenutni gost Gogine pisateljske rezidence je bolgarski pisatelj Peter Denčev, pred njim pa sta v Novem mestu ustvarjala bosanski pesnik, pisatelj in novinar Ahmed Burić in makedonski pisatelj, pesnik, pisec dramskih besedil, prevajalec in glasbenik Davor Stojanovski.

I. Vidmar

novejši najprej Komentarji (2) 25m nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Jan Lepo . koliko bo pa stalo to makedonsko DNŠ poletje na Gradu Grm? Koliko je Gogica dobila za ta projekt, ter kakšna bo številčnost obiska tega projekta in odmevnost lokalno in mogoče "globalno"?:) 18m nazaj Oceni Organika Goga je prejela 28.500€ za ta projekt Preglej samo prijavljene komentatorje