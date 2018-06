Premiera Sosedovega sina v letnem gledališču na Muljavi

22.6.2018 | 17:00

Muljava - Člani Kulturnega društva Josip Jurčič Muljava so se letos odločili, da v svojem letnem gledališču uprizorijo prvo slovensko realistično povest Sosedov sin. Delo je Josip Jurčič napisal pred 150 leti, in sicer pod vtisom Levstikove kritike Desetega brata. Sosedov sin je obveljal za Jurčičevo najboljšo pripoved.

"Jurčič je v središče dogajanja postavil trdnega slovenskega kmeta in z nekaterimi romantičnimi prvinami poskrbel, da se povest bere kot zametek scenarija današnjih popularnih telenovel," pravi predsednik omenjenega društva Igor Adamič.

Osrednji lik je Anton Smrekar, ugleden in mogočen slovenski kmet, ki ima hčerko Franico. Ta je edinka in se zaljubi v sosedovega fanta – Štefana, česar pa oče ni vesel.

Čeprav je Štefan pošten, priden in delaven, pa njegov oče velja za vaškega pijanca in prepirljivca, zato Smrekar hčerki prepove vsakršno srečevanje z njim, za povrh pa se odloči najti hčerki primernejšega ženina. A ko bi imela poroka biti, poseže vmes ljubezen ...

Povest je dramatizirala pokojna domačinka Danica Kastelic pod režijo se podpisuje Igor Adamič, sceno je zasnoval Dore Južna, za njeno postavitev je poskrbel Branko Glavan.

Nastopa 40 igralcev (domačinov), celotne ekipa šteje 60 ljudi

Napeto dogajanje, sočna dolenjska govorica igralcev, predanih Jurčiču in ljubiteljskemu gledališču, naravno oblikovan amfiteater, odlično postavljena scena, mojstrsko oblikovanje luči in tona ter seveda maska, so zagotovila, da je predstava dobra in vredna ogleda.

Scena je dolga 150 m

Včeraj so si Sosedovega sina na Muljavi ogledali zlati bralci osnovnih šol iz občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje. Danes bo premiera, kateri bo sledilo pet ponovitev: jutri, prihodnji petek in soboto ter prvi petek in soboto v juliju. Predstava se vsakič začne ob 21. uri, v primeru dežja pa odpade, saj letno gledališče nima strehe.

J. A., foto: KD Muljava