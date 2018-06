Mediabar in Aktual osvežujeta z Aktualovo limonado!

22.6.2018 | 14:45

To poletje se osvežite z Aktualovo limonado, ki ni le dobra ampak tudi dobrodelna! Odlična limonada z metinimi lističi je hit letošnjega poletja, tako kot glasba na Aktualu. V Media baru ob naročeni pijači prejmete časopis po izbiri, pri naročilu Aktualove limonade pa bomo od vsakega kozarca prispevali 0,30 € v Sklad 05!

Ob odlični glasbi skupine Tequila so prve Aktualove limonade popili v Media baru, v Kavarni Aurora, v Park Centru Koper. Na predstavitvi in prijetnem druženju so bili v množici Aktualovih poslušalcev, med drugim prisotni tudi direktor radia Aktual, Igor Škerlak, vodja koprskega Media bara (Kavarne Aurora) Alenka Odlazek, ekipa Salona lepote Studio 4: Darja Tepeš, Edis Vukalič z boljšo polovico Deniso in Aktualovi voditelji: Tanja Seme, Mojca Gornik in Klemen Bunderla.

Aktualovo limonado je navdihnilo poletje, sonce in prijateljstvo. Tako vam poleg prijetne osvežitve ob kateri začutite prijetni morski veter, omogoča tudi, da storite nekaj dobrega. Da pomagate tistim, ki vašo pomoč potrebujejo.

Sklad 05 je ustanova za družbene naložbe. Denar, ki ga zbere, namenja dobrodelnim projektom, financira izobraževanje brezposelnih, podpira finančno in drugače matere z otroki, ki so se zaradi nasilja v družinah morale umakniti v varne hiše itd.

Media bar bo namreč 0,30€ od vsakega kozarca Aktualove limonade namenil Skladu 05. Zbrana sredstva bomo predali družinam in pomoči potrebnim posameznikom na zaključnem dobrodelnem dogodku septembra na Bledu.

Aktualovo limonado si lahko privoščite po vseh Media barih po Sloveniji!

Galerija