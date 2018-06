Vozili sta se prevrnili, a poškodovanih ni bilo

22.6.2018 | 18:30

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Danes ob 12.09 uri se je na cesti Črnomelj—Črmošnjice pri naselju Gaber, občina Semič, osebno vozilo prevrnilo na bok. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulator na vozilu, vozilo postavili na kolesa, usmerjali promet do prihoda policistov, pomagali vlečni službi, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Poškodovanih pa tudi ni bilo v prometni nesreči, ki se je zgodila ob 10.39 uri pri Stari vasi–Bizeljsko, občina Brežice, kjer je osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, postavili vozilo nazaj na kolesa in nudili pomoč vlečni službi.

Gorelo vozilo v predelu motorja

Ob 10.02 uri je pri Metliki ob cesti Metlika—Novo mesto gorelo osebno vozilo v predelu motorja. Gasilci PGD Metlika so požar pogasili, odklopili akumulator na vozilu in usmerjali promet.

Trčili osebni vozili

Ob 12.08 uri sta na regionalni cesti v Dečnem selu, občina Brežice, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Reševalci NMP Brežice so na kraju oskrbeli dve osebi.

Voda zalila kletne prostore

Ob 14.16 uri je v Jurčičevi ulici v Trebnjem meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so izčrpali okoli 20 kubičnih metrov vode.

.

M. L.-S.