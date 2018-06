Podpisali pismo o nameri za izgradnjo kogeneracije

22.6.2018 | 19:15

Pismo o nameri za izgradnjo novega sistema kogeneracije na lesno biomaso za namen dobave toplote daljinskemu sistemu ogrevanja občine Kočevje sta podpisala župan občine Kočevje Vladimir Prebilič in zastopnik italijanske fundacije Mittelenergy SRL Giuseppe Forlanelli. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Župan občine Kočevje Vladimir Prebilič in zastopnik italijanske fundacije Mittelenergy SRL Giuseppe Forlanelli sta včeraj v Turističnem kompleksu Jezero v Kočevju podpisala pismo o nameri za izgradnjo novega sistema kogeneracije na lesno biomaso za namen dobave toplote daljinskemu sistemu ogrevanja občine Kočevje.

Kot je povedal Prebilič, je cilj projekta, da znižajo ceno električne energije. »Prepričan sem, da jo lahko prepolovimo,« je dejal in oddal, da sedaj znaša okoli 90 evrov na mega vatno uro (MWh), prepričan pa je, da lahko pridejo tudi na okoli 35 evrov za MWh. »Takšna cena energije pa ponuja tudi nove možnosti, da pridejo k nam nova podjetja,« je dejal.

Giuseppe Forlanelli je povedal, da Mittelenergy SRL s tem začenja njihov program investicij v Sloveniji. »Začenjamo na energetiki, a ker imamo veliko investitorjev, bomo investirali tudi na drugih področjih,« je dejal.

Vrednost investicije v Kočevju, kjer bodo nov energetski blok postavili ob obstoječi kotlovnici na lesno biomaso, je ocenjena na okoli 4 milijone evrov. Nov sistem kogeneracije na lesno biomaso za soproizvodnjo toplote in električne energije bo proizvajal 5,2 MW toplote in 0,949 MW elektrike.

Kot je povedal Prebilič, bo občina zagotovila odjem toplote bodisi za potrebe podjetij v industrijski coni Lik ali pa za ogrevanja Kočevja. S pričetkom delovanja novih podjetij v industrijski coni Lik oz. Lik II obstoječa kotlovnica, kot je dejal, vseh potreb ne bo mogla več zagotavljati, zato je kogeneracija pomembna investicija. Je pa, kot so povedali ob podpisu pisma o nameri, zaveza sodelovanja med občino Kočevje in podjetjem Mittelenergy SRL pogojena z objavo javnega poziva k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visoki izkoristkom za vstop v podporno shemo, ki ga bo oktobra letos objavila agencija za energijo. Če projekt kogeneracije v Kočevju ne bo dobil subvencije eko sklada, ga ne bodo izvedli.

M. L.-S.

