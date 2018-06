Jutri začetek festivala Brežice, moje mesto

23.6.2018 | 11:00

Osrednje prizorišče festivala je na prostoru blizu vodovodnega stolpa. V ta del mesta se v festivalskih dneh zgrne množica obiskovalcev. (Foto: M. L.)

Brežice - V Brežicah se bo jutri, v nedeljo, začel poletni festival Brežice, moje mesto največji posavski festival, ki bo trajal vse do 1. julija.

Na predpraznični večer bodo festival odprli ob 18. uri na dvorišču brežiškega gradu z dnevom kruha, vina in salam. Tradicionalno bo odprtje potekalo v družbi lokalnih ponudnikov suhomesnatih izdelkov, sirov, vin ter ob narodnozabavni glasbi.

V sklopu tega večera bodo tudi tokrat okušali županovo vino in zmagovalcema letošnjega izbora bo brežiški župan Ivan Molan izročil prehodni pokal. Že znana prejemnika nagrade sta Matjaž Črpič za cviček PTP in Boris Radanovič za najboljšo modro frankinjo. Tudi letos bo v sklopu dneva kruha, vina in salam tekmovanje v peki kruha. Vsi, ki bi želeli svoj kruh postaviti na okušanje, ga lahko na dan dogodka med 12. in 13. uro oddajo na Gradu Brežice.

Ob stojnicah bodo med drugimi nastopili učenci Glasbene šole Brežice, folklorna skupina Pišece, Kapelski pubje in folklorna skupina društva upokojencev Komenda.

Dogajanje se bo nadaljevalo v torek, 26. junija, z dnevom muzeja in odprtjem kina na grajskem dvorišču, dan kasneje bo v jutranjih urah iz Ljubljane štartal Marš v Bresce, tridnevni pohod iz prestolnice do Brežic. Ta pohod je letos prvič podprla tudi Mestna občina Ljubljana, ki bo pohodnike s sprejemom na Mestnem trgu pospremila na pot.

V sredo zvečer se bo pred Mestno hišo predstavila Nuša Derenda z gosti. Istega dne že ob 14. uri se bo pred Mestno hišo začela Kuhna na ulci, ki bo v več dneh prispevala marsikaj od burgerjev do zahtevnih specialitet. V tem okviru bo petek, 29. junija, dan za ponudnike iz Posavja in z Dolenjske pod sloganom Domače je domače. V parku med vodovodnim stolpom in občino bo pripravljalo tradicionalne jedi in novitete kar osem uveljavljenih gostiln. V soboto, 30. junija, bo park pri občini gostil kuharje iz Slovenije in Hrvaške, ki sodijo v sam vrh mednarodnega kuharstva.

Ljubitelji glasbe verjetno nestrpno čakajo tudi soboto, 30. junija, saj se bodo takrat na odru zvrstili kar trije koncerti v enem večeru.

Prvega julija bo za prav posebno razgibavanje poskrbel glasbenik in promotor zdravega življenja Lojze Ogorevc. Organiziral bo namreč bosonogi pohod na Šentvid, ki se ga bo po pričakovanjih in po dosedanjih izkušnjah udeležilo precej ljudi najrazličnejših starosti in poklicev z brežiškega območja in tudi od drugod. Ogorevc, ki je letos prvič vstopil s svojim vse bolj poznanim bosonogim pohodom v festivalski spored, obljublja udeležencem poleg hoje brez obutve med drugim tudi pokušnjo surovih kopriv.

Primož Kozmus je pred desetimi leti osvojil olimpijsko medaljo v Pekingu. V znamenju te obletnice je na svoj letošnji 8. tek, ki bo v soboto, 30. junija ob 19. uri, povabil tudi druge dobitnike olimpijskih odličij; udeležbo sta že potrdili Sara Isaković in Lucija Polavder. Trase Teka s Primožem Kozmusom ostajajo nespremenjene, tekači se bodo lahko pomerili na v teku na 400 metrov, to namenjajo otrokom, ter na tri in deset kilometrov. Prijave na otroški tek bodo letos omejene na 350 sodelujočih zaradi zagotavljanja varnosti pred preveliko gnečo. Ohranili so lansko novost poslovni tek trojk in uvedli možnost ugodnejših predprijav za vse teke. Organizatorji bodo poskrbeli za varstvo otrok, ko bodo starši tekli.

Festival Brežice, moje mesto bodo letos že drugič zapored sklenili na brežiški plaži, v Beach Bar Tochki na Športno rekreacijskem centru Grič.

Festival, ki ga letos pripravljajo že osmič, organizira Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, pri čemer sodeluje več kot 100 posameznikov.

M. L.