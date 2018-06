Začela se je žetev

23.6.2018 | 12:30

Tako so sredi tedna želi ječmen pri Kvasici.

Črnomelj, Metlika, Semič - V začetku tega tedna so v Beli krajini začeli z žetvijo. Prvi je na vrsti ječmen, sledila pa bo pšenica. Ker je bilo letošnje leto dokaj deževno, so ječmen, ki ga kmetje niso škropili, napadle bolezni. V 10 kilometrov dolgem in tri kilometre širokem pasu od Zapudja do Petrove vasi, ki ga je pred dvema tednoma prizadelo neurje s točo, pa je od žit najbolj prizadelo prav ječmen, ki je bil najbolj zrel in tako rekoč tik pred žetvijo.

Tisti, ki jim ni uspelo požeti do včeraj, bodo morali počakati na suho vreme, saj je v Beli krajini sredi včeraj močno deževalo.

Besedilo in fotografiji: M. B.-J.