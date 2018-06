Za dobro vodo in državo se moramo potruditi

23.6.2018 | 08:00

Samo Kavčič je na slovesnosti spomnil na 120-letnico prvega belokranjskega vodovoda.

Semič - V Semiču so včeraj pripravili proslavo ob dnevu državnosti. Županja Polona Kambič je v pozdravnem nagovoru govorila predvsem o pomenu države in vode. Vode (tudi) zato, ker so se na slovesnosti spomnili 120-letnice napeljave prvega belokranjskega vodovoda, s katerim je dobilo vodo z Blatnika nad Semičem 20 naselij v sedanji semiški in črnomaljski občini. Vodovod so slovesno odprli 27. junija 1898.

Samo Kavčič, direktor Komunale Črnomelj, je kot slavnostni govornik spomnil na čase pred 120 in več leti, ko so gradili vodovod, in jih primerjal z današnjimi. Med drugim je dejal, da se moramo za dobro vodo in državo potruditi. Danes ima v semiški občini kljub razpršenosti naselij vodovod 98,7 odst. prebivalcev, vodovodno omrežje pa meri 135 km. Njegova povprečna starost je 17 let, kar je ugodno, zanimivo pa je, da še vedno deluje del vodovodnega omrežja, ki je staro več kot 100 let.

V kulturnem programu so nastopili Godba na pihala Semič, semiški osnovnošolci, odrasli recitatorji in pevka Tjaša Plut.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

