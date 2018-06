Plaketa Martinu, nagrada pa Mitji Krevsu

Vsi letošnji občinski nagrajenci z županom Andrejem Kastelicem. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Občina Mirna Peč je praznovanje svojega 19. občinskega praznika začela s sinočnjo slavnostno sejo, na kateri so podelili tudi letošnja občinska priznanja. Plaketo občine Mirna Peč je prejel Martin Krevs, nagrado občine njegov sin Mitja Krevs, priznanje župana pa ravnatelj domače osnovne šole Toneta Pavčka Danijel Brezovar in vaščani Šentjurija za Dolenjskem, ki so lahko vzor povezovanja in sodelovanja ter skrbi za vas.

Martinu Krevsu so plaketo namenili za njegovo dolgoletno delo na različnih področjih, s katerim je pripomogel h kakovostnejšemu življenju v kraju in ugledu občine. Je gasilec, vrsto let tudi poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva, in predsednik Društva harmonikarjev Mirna Peč.

Mitja Krevs je odličen atlet, aktualni državni prvak v maratonu, bil je član tako pionirske, mladinske, mlajše članske in članske reprezentance ter celo edini Slovenec, ki je dosegel naslov državnega prvaka od razdalje 800 metrov pa vse do maratona. Nagrado je dobil za svoje dosežene športne rezultate, s katerimi je, kot so dejali, ime mirnopeške občine ponesel v svet.

Župan se je v nagovoru ozrl na minulo leto.

Zbrane v večnamenskem prostoru mirnopeškega kulturnega doma je skozi leto, ki je minulo od lanskega praznika, v besedi popeljal župan Andrej Kastelic. Kot eno največjih pridobitev je izpostavil novo športno dvorano pri domači osnovni šoli, s katero so zaokrožili večletni zahteven projekt gradnje osnovne šole z vrtcem in dvorano, sicer pa poleg rednih dejavnosti največ pozornosti posvečali suhokranjskemu vodovodu.

Med drugim je omenil še nastajajoči muzej Lojzeta Slaka, Toneta Pavčka in ostalih znanih Mirnopečanov v stari osnovni šoli, skupaj z novomeškim zdravstvenim domom pa zaključujejo pripravi prostorov za zdravstveno ambulanto. »Občina se kot pomembna vez med investitorji in lastniki po svojih najboljših močeh trudi, da promovira lokacijo tako industrijske kot gospodarske cone, obenem pa skušamo pridobiti tudi dodatna sredstva za ureditev infrastrukture. Tako smo se uspešno prijavili na razpis MGRT - razvoj in opremljanje poslovnih con v regiji JV Slovenije,« je poudaril.

Občina Mirna Peč bo s praznovanjem občinskega praznika nadaljevala. Na pot so že krenili pohodniki 6. pohoda po poti Slakove in Pavčkove mladosti, sicer pa bo na prireditvenem prostoru pestro cel današnji in jutrišnji dan. Podrobnejši program si lahko pogledate v rubriki Namig za premik.

