Trčila avto in motorist s sopotnikom

23.6.2018 | 08:45

Novo mesto - Sinoči ob 19.13 sta v ulici Na Brezovici v Novem mestu trčila osebno vozilo in motorist s sopotnikom. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali poškodovanim do prihoda reševalcev, usmerjali promet in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih v reševalno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 17.27 so gasilci PGD Črnomelj in Vinica z jezu Krivec pri naselju Damelj na reki Kolpi, občina Črnomelj, s čolnom rešili dve osebi. Zaradi obvestila, da sta pogrešani še dve osebi, ki naj bi ju visoka deroča voda odnesla, so gasilci pregledali območje do Sečjega sela, vendar oseb niso našli.