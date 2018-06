FOTO: 20 let mirnopeških vinogradnikov, društva štirih cvičkovih princes

23.6.2018 | 11:30

Dobitniki velikih zlatih medalj na letošnjem Tednu cvička s cvičkovim dvorom in predsednikom Zveze društve vinogradnikov Slovenije Miranom Jurakom. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Društvo vinogradnikov Mirna Peč je sinoči v sklopu praznovanja občinskega praznika obeležila 20-letnico delovanja in pripravilo že 11. festival mirnopeških vin. »Ob ustanovitvi društva vinogradnikov smo imeli jasne cilje in vizijo – ohraniti vinogradniško tradicijo in kulturno krajino na našem območju, spodbuditi mlade za delo v vinogradu in dvigniti kakovost naših vin. Danes lahko rečem, da nam je uspelo,« je poudaril predsednik Zvonko Papež.

Društvo šteje 150 ljubiteljskih vinogradnikov in njihovih družinskih članov, osnovno poslanstvo pa je izobraževanje o vzgoji in negi vinske trte ter pridelavi zdravih in senzorično ustreznih vin. Da bi to dosegli, imajo v društvu kar obsežen program – od različnih predavanj do vsakoletnega društvenega ocenjevanja, jesenske pokušine mladih vin s strokovnim komentarjem, udeleževanja in sofinanciranja različnih tečajev in pohoda. V društvu so ponosni, da imajo kar štiri člane, ki so si pridobili licenco za degustatorja, pa tudi na to, da so iz njihove sredine prišle kar štiri cvičkove princese, med njimi tudi lanskoletna Dragica Ribič.

Tudi tokrat so ob festivalu mirnopeških vin njihovi člani v pokušino prinesli svoja najboljša vina ter podelili priznanja in medalje, ki so jih prejeli na ocenjevanju vin v sklopu 46. tedna cvička, kjer so osvojili osem velikih zlatih medalj.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija