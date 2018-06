Bienale slovenske grafike se je spet prebudil

Razstava bo na ogled do 30. septembra. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči so v galeriji Dolenjskega muzeja v odprli razstavo Najmlajša originalna grafika. Razstavo je pripravilo društvo Bienale slovenske grafike, Otočec - Novo mesto, razstavljena pa so dela iz grafične zbirke ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

Razstava Najmlajša originalna grafika na nek način dvanajst let po tem, ko je usahnil leta 1989 ustanovljeni bienale slovenske grafike, obuja tradicijo te pomembne prireditve. Razstavljajo Zala Božič, Robert Brok, Stevan Čukalac, Anita Indihar Dimic, Betina Habjanič, Natalija Juhart, Alja Košar, Maria Karnar Lemesheva, Albert Janez Novak, Eva Novak, Petja Novak, Ana Pečnik, Andrej Praznik, Peter Stegu, Lina Steiner in Sandra Vaupotič.

V uvodu v bogat katalog razstave je predsednik bienala Branko Suhy med drugim zapisal: Predstavljeni grafični listi nas pritegnejo, ker v mnogih pogledih spoštljivo nadaljujejo bogato izkušnjo šole in njenih prvih profesorjev grafike – Jakca, Debenjaka, Pogačnika, Borčiča … – in slikarstva – Preglja, Stupice … Ponovno se spominjamo vpliva sijajnega grafika Johnnyja Friedlaenderja na mlade študente naše Akademije, ki so pridobivali znanja v njegovem ateljeju v Parizu. Grafične in slikarske izkušnje prof. Janeza Bernika in tako imenovane ljubljanske grafične šole so dragocene tudi za današnjo generacijo ... Naši študenti se zavedajo, da je delo na grafični matrici zahtevno in najpomembnejše kreativno ustvarjanje. Tovrstni značilni ročni grafični izraz posameznega avtorja osebnostno označuje in razlikuje, zato bi bilo to karakteristično vrednost nesmiselno nadomestiti z drugimi računalniškimi skenerji in kolažiranji. To vedo tudi naši študenti. Za razvoj stroke je dobro, da nadaljujemo bienale v Novem mestu.

Umetnostni zgodovinar Milček Komelj pa je izpostavil Suhyjevo pedagoško vlogo: V današnjem času, ko se je tako široko pojmovanje grafike z neomejenim številom odtisov ponovno razširilo, si profesor Suhy kot varuh izročila izrecno prizadeva, da bi grafika, uresničena v klasičnih tehnikah visokega in globokega ter ploskega tiska, pri nas obstala in bi se staro znanje ne izgubilo, zato sta njegov trud na akademiji in zavzemanje za grafično izročilo več kot dragocena. O tem danes pričajo dela njegovih študentov, ki jih je izbral za razstavo, da bi opozoril na ustvarjalne perspektive, ki jih je potrebno omogočati in negovati še naprej. Ob pogledu na te grafike je hvalevredno, da študentska dela skorajda ne kažejo posnemanj učitelja, ki so lahko rezultat sugestivnosti profesorjev ali prevelike sugestibilnosti študentov, njihove neorientiranosti ali celo nemoči, ampak marsikje že jasno razkrivajo njihovo izraziteje osebno noto. Prej kot to so v njihovem delu vidna zavestno navzoča izhodišča, ki jim je zavezan tudi učitelj in so hkrati izhodišča moderne umetnosti 20. stoletja, ki se nadaljuje in preraja še v današnjem času. Zato je od umetniških vzornikov najbolj eksplicitno razviden Pablo Picasso, ne le kot vaja v tehničnem prenosu njegove slike v lesorez, marveč kot izhodišče za samostojno interpretacijo ali osebnejši navdih.

