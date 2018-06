S Straške ceste na parkirišče, v drog in na streho

23.6.2018 | 18:15

Novo mesto, Brežice - Ob 6.27 je na Straški cesti v Novem mestu voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste na parkirišče, oplazila parkirana vozila, trčila v drog razsvetljave in z vozilom obstala na strehi. Gasilci GRC Novo mesto so oskrbeli poškodovano voznico do prihoda reševalcev, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 11.50 so na Dolenjski ulici v Trebnjem gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so pregledali objekt, pogasili goreče saje, očistili dimnik, s termo kamero pregledali okolico dimnika in opravili meritve prisotnosti ogljikovega monoksida.

Ob 8.54 je v Brlogu, občina Krško, traktor zapeljal s cestišča in se prevrnil. Poškodovana je ena oseba. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so težko dostopen kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin in z vpojnimi sredstvi počistili že razlite ter nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe. Reševalci NMP Krško so osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 10.39 se je na Trški Gori, občina Krško pri delih na ostrešju poškodoval občan. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.