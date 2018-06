Letos že 16. Anini glasbeni večeri

24.6.2018 | 19:00

Glasbeni večeri bodo v cerkvi sv. Ane (Foto: spletna stran Župnije Leskovec, arhiv DL)

Leskovec pri Krškem - S poletjem se začenjajo tudi Anini glasbeni večeri, tradicionalni projekt kulturnega društva in župnije Leskovec pri Krškem. Potekajo že šestnajsto leto, z njimi pa različni solisti in zasedbe poskrbijo za kulturno obogatitev dogajanja v kraju. Za uvod v serijo štirih glasbenih večerov, ki bodo v cerkvi sv. Ane, potekali vse od konca junija do prvih dni septembra, bo v torek, 26. junija, ob 20. uri, nastopil Moški pevski zbor Kapele.

Mesec dni kasneje bosta nastopila domačin Marko Arh na rogu in Neja Skrbiš iz Slovenske Bistrice na klavirju, nato bo 17. avgusta igral posavski kitarist Simon Roguljić, Anine glasbene večere pa bodo sklenili 8. septembra z nastopom Mešanega pevskega zbora Prosavus iz Zasavja.

Več o posameznih večerih in nastopajočih v priponki.

M. Ž.