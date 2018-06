FOTO: Ob jubileju prenovili gasilski dom

24.6.2018 | 07:10

Na čelu gasilske povorke je šel šentjernejski občinski pihalni orkester.

Dolenja Stara vas - Z gasilsko povorko, na čelu katere je igral Pihalni orkester Občine Šentjernej, se je včeraj popoldne pričela slovesnost ob 70-letnici Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Dolenja Stara vas, enega od desetih v Gasilski zvezi Šentjernej.

Člani društva, od pionirjev do veteranov, ter gasilci iz okoliških društev so se v uniformah sprehodili skozi vas, do gasilskega doma, ki so ga ob jubileju celovito obnovili.

Lepo prenovljen gasilski dom

Ponosni so na sedem desetletno zgodovino društva, saj so v tem času napredovali - tako kadrovsko kot z opremo in znanjem. Povod za nastanek PGD Dolenja Stara vas je bil velik požar na Medletovi domačiji leta 1948. Glavni pobudnik je bil Jože Godina, ki je bil prvi poveljnik društva, pa Jože Cimerman, ki je bil prvi predsednik, ter še drugi vrli vaščani: Franc Medle, Ivan Frančič, itd.

Začeli so nabavljati opremo, leta 1950 so na mestu sedanjega zgradili gasilski dom, kasneje še lesen stolp za sušenje cevi, vseskozi so se izobraževali, hodili na tekmovanja. Leta 1980 so prenovili in povečali gasilski dom, ter nato nabavljali novo opremo in gasilske avtomobile. Vseskozi so skrbeli za podmladek.

Aleš Medle in Gašper Frančič

V zadnjih letih je novo pomlajeno vodstvo društva prenovilo gasilski dom, in kot je povedal sedanji predsednik ŠGD Dolenja Stara vas Gašper Frančič, so za letošnji jubilej zamenjali ostrešje, okna in vrata, izolirani so notranje prostore, uredili novo kuhinjo, obnovili sanitarije, ter poskrbeli za novo fasado.

»Vse to nam je uspelo s prostovoljnim delom ter s pomočjo donatorjev, zato vsem hvala,« je dejal ter omenil zgledno sodelovanje z Občino Šentjernej ter Gasilsko zvezo Šentjernej.

Pohvalnih besed o društvu, ki danes šteje okrog sto gasilcev ter je sodobno opremljeno, so spregovorili: predsednik GZ Šentjernej Aleš Medle, ki je predsedniku izročil steklenega petelina, delo slikarke Jožice Medle, poveljnik dolenjske regije Gasilske zveze Slovenije Martin Lužar ter šentjernejski župan Radko Luzar.

»V občini smo ponosni na naše gasilce, da so tako vzorni in organizirani. Nedavno so se tudi oni odzvali klicu na pomoč prizadetim v ujmi v Beli krajini,« je dejal župan ter povedal, da bo PGD Dolenja Stara vas ob 70-letnici ob letošnjem Jernejevem prejelo spominsko plaketo občine.

Prejemniki društvenih priznanj - na levi predsednik PGD Dolenja STara vas Gašper Frančič, na desni pa poveljnik Mitja Žnidaršič.

Predsednik pobratenega društva PGD Mestinje Davorin Kosovel je jubilantu v znak prijateljstva in dobrega sodelovanja poklonil darilo.

Sledila je podelitev društvenih in drugih priznanj, zbrani pa so se lahko še zadržali, saj je PGD Dolenja Stara vas pripravila tudi pravo gasilsko veselico.

Za kulturni program na prireditvi so poskrbeli: ljudski pesnik Jože Grgovič, ki je za jubilej gasilcev spesnil posebno pesem, pa harmonikarska družina Lešnjak z Janezom Jordanom ter že omenjeni šentjernejski godbeniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

