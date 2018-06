Na Štrekljevcu bodo zgradili pločnik in javno razsvetljavo

24.6.2018 | 08:00

Polona Kambič in Marjan Skube

Semič - Županja Občine Semič Polona Kambič in direktor družbe Malkom Novo mesto Marjan Skube sta v petek podpisala pogodbo za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti na Štrekljevcu. Vrednost pogodbenih del je 75.424 evrov (z DDV).

Naložbo bodo plačali s proračunskim denarjem in sredstvi po 21. členu zakona o financiranju občin, ki so namenjena za investicije. Dela se bodo izvajala od julija do predvidoma konca septembra 2018, so sporočili z občine.

Zgradili bodo: 200 metrov pločnika (širine 1,50 metra), meteorno kanalizacijo v dolžini 95 metrov, cestno razsvetljavo (tri svetilke v dolžini 110 metrov).

"Izvedba investicije ob zelo prometno obremenjeni državni cesti bo pozitivno prispevala k izboljšanju prometne infrastrukture v naselju Štrekljevec, dvignila raven varnosti šolskih otrok, izboljšala kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu ter prispevala k boljšemu estetskemu videzu in večji urejenosti naselja," dodajajo na semiški občini.

J. A., foto: Občina Semič