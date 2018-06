S 150 km/h zleteli s ceste, mladi voznik pa pijan

Gašper Fišter

Brežice - »Zelo mi je žal za to, kar se je zgodilo. Takrat sem bil star 19 let; s prijatelji smo se skupaj zabavali in vsi smo bili alkoholizirani. Ko sem v zagovoru rekel, da nisem vozil jaz, sem povedal to, kar sem imel v spominu,« je na krškem okrožnem sodišču rekel Gašper Fišter, ki je 13. julija 2015 povzročil prometno nesrečo, v kateri so se hudo poškodovali štirje sopotniki in tudi on.

Prejšnji teden se je v Brežicah končalo ponovljeno sojenje. Tričlanski senat, ki mu je predsedoval sodnik Almir Kurspahić, ga je obsodil na eno leto in sedem mesecev zapora, poleg tega pa so mu izrekli tudi 15-mesečno prepoved vožnje vozil B-kategorije in mu naložili še plačilo stroškov postopka, zavarovalnici, ki je že izplačala odškodnine poškodovanim prijateljem, pa mora povrniti izplačani denar. Stroškov, ki ga bodo udarili po žepu, se je nabralo za več kot 25 tisoč evrov.

Šlo je za ponovljeno sojenje, ta kazen pa je za dva meseca zapora nižja od tiste, ki jo je isto sodišče izreklo lani. »Kazen smo znižali samo zaradi okoliščine, da ste v tem času postali starš,« je pojasnil Kurspahić.

Pred tem je izpostavil, da je bilo zavrženo, ko je v svojem zagovoru trdil, da sploh ni vozil on, ampak prijatelj. No, sopotniki v avtomobilu so povedali drugače, obremenila ga je tudi njegova DNK-sled na zračni blazini, ki se je sprožila med nesrečo.

Janez Koščak

Sodba še ni pravnomočna; tudi o njej bo še razpravljalo višje sodišče, saj je Fištrov odvetnik Janez Koščak za Dolenjski list povedal, da se bodo pritožili.

Imeli so srečo v nesreči

Prometna nesreča se je zgodila pred skoraj štirimi leti. Takrat je bil Fišter še mladi voznik in skupaj s še štirimi prijatelji so se šli zabavat. Od popoldneva do naslednjega jutra so popivali. Vozili so se z njegovim volvom, njihov »pohod« pa se je slabo (lahko bi se tudi tragično) končal zjutraj, ko so se peljali od Velike vasi proti Velikemu Podlogu. Tam je hitrost omejena na 90 km/h, Fišter pa je vozil najmanj 150 km/h.

Senat in tožilka Mateja Roguljič

Po prekrokani noči mu ni uspelo izpeljati ovinka. Vozilo je začelo drseti s cestišča, oplazilo je grm, avtomobil je dvignilo; ko je priletel na tla, ga je začelo prevračati. Vsi štirje potniki in voznik so se hudo poškodovali: pretres možganov, zlom ključnice, reber, nosu, zob, nateg vrtanih mišic, udarnine pljuč, krvavitve v trebušni votlini … Pravzaprav so imeli srečo, da so še vsi živi in da ni kateri izmed njih pristal na invalidskem vozičku.

Fišter je vozil prehitro (najmanj 60 km/h hitreje, kot je tam dovoljeno), bil je pod vplivom alkohola (v kilogramu krvi je imel 0,48 grama alkohola, čeprav ga kot mlad voznik sploh ne bi smel imeti).

Sodnik Kurspahić je med obrazložitvijo sodbe poudaril, da je treba v takšnih primerih, ko se človek napije, za prevoz poklicati starše, prijatelje ali taksi.

