Gobarjem je na prvem mestu skrb za naravo

24.6.2018 | 10:00

Predsednik Jože Cesar je zadovoljen z desetletnim delom Belokranjskega gobarskega društva.

Blatnik, Semič - Pred desetimi leti so v Semiču ustanovili Belokranjsko gobarsko društvo, ki združuje gobarje iz vse Bele krajine. V začetku je bilo v njem 26 članov, danes pa jih je 52, sicer pa se je v desetletju v društvu zvrstilo več kot 120 članov.

Belokranjski gobarji so svoj jubilej praznovali na Blatniku nad Semičem. Kot je dejal predsednik Jože Cesar, so v desetletju uspeli uresničiti veliko ciljev, ki so jih ob ustanovitvi zapisali v pravila društva, ne pa vseh.

Med neuresničenimi nalogami je izobraževanje lastnih determinatorjev. Zavedajo se, da jih na tem področju čaka še veliko dela in to predvsem z mlajšimi, ki jih morajo najprej privabiti v društvo. So pa pripravili številne gobarske večere, skupinska nabiranja gob in mnogo razstav zlasti na praznovanju jeseni v Semiču, a tudi v semiški osnovni šoli in v Metliki. Vedno pa jim je bila na prvem mestu skrb za naravo.

Sedaj v Belokranjskem gobarskem društvu namreč prevladujejo upokojenci. Starosta pa je Tone Nemanič, ki gobari že več kot 70 let. Na prireditvi se je spominjal časov, ko je kot bosonogi nekajletni pastirček tekel v gozd po gobe brez košare. Nabadal jih je kar na palico.

Gobarje, ki so se tudi tokrat odpravili gobarit ter potem pripravili manjšo priložnostno razstavo, so pozdravili tudi semiška županja Polona Kambič, podpredsednik Mikološke zveze Slovenije in hkrati predsednik Gobarskega društva Štorovke iz Hočevja Pavle Gregorka ter predsednik Gobarskega društva Novo mesto Jože Kočjaž. Na prireditvi so podelili tudi priznanja najbolj zaslužnim za uspešno delo društva.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

