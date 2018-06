Tudi tokrat zmaga ni ostala doma, slavil je Mohorič

24.6.2018 | 21:45

Matej Mohorič (Foto: I. Vidmar)

Mirna Peč - Čeprav je novomeški kolesarski klub, tako kot letos v Mirni Peči, doslej daleč največkrat pripravil dirko za državno prvenstvo, tudi tokrat na vrhu ni bilo novomeškega kolesarja, a lahko bi bilo drugače, če Novomeščan v dresu Bahrain Meride Domen Novak zmage ne bi, ko sta na cilj pripeljala z rok v roki, prepustil klubskemu tovarišu Mateju Mohoriču. Da bo zmagoslavje precej novomeško obarvanega bahrainskega moštva še večje, je tudi tretje mesto osvojil njihov član, Luka Pibernik, ki je bil najhitrejši v zasledovalni skupini, v kateri je bil tudi član ljubljanskega moštva Tadej Pogačar, ki je osvojil naslov prvaka med mlajšimi člani.

Zadnji Novomeščan, ki mu je uspelo osvojiti naslov državnega prvaka, je bil leta 2010 sedanji športni direktor Bahrain Meride Gorazd Štangelj, ki je tedaj nosil dres kazahstanske Astane. Zadnji Novomeščan, ki je osvojil naslov državnega prvaka v cestni vožnji v dresu novomeškega kluba (tedaj Krka), je bil leta 2001 Martin Derganc, leta 2004 pa je slavil Urš Murn v dresu švicarskega moštva Phonak. Edini članski prvak v dresu Adrie Mobil je bil Primorec Matej Mugerli leta 2014.

Bahrain Merida je bila nedvomno daleč najmočnejše moštvo na tokratnem državnem prvenstvu, do zmage pa so prišli tudi po zaslugi taktično izvrstno izpeljane dirke. Mohorič in Novak sta bila med sedmimi kolesarji ubežne skupine, v kateri sta bila tudi člana Adrie Mobil Žiga Grošelj in Gregor Gazvoda. Mohoriču, nekdanjemu svetovnemu prvaku med mladinci in mlajšimi člani in tretjeuvrščenemu z letošnje dirke Po Sloveniji, je uspelo uiti v protinapadu, ko pa se mu je v begu pridružil še Novak, je bila dirka odločena. "To je zmaga ekipe. Domen mi jo je prepustil, ker je menil, da sem močnejši. To je zmaga obeh," je povedal novi državni prvak.

Med članicami je svoj že deveti naslov prvakinje osvojila Polona Batagelj. Med starejšimi mladinci je bil najboljši Anže Skok iz Radenske, čast domačega kluba je z zmago med mlajšimi mladinci obranil Aljaž Colnar, Sara Debenec (BTC City Ljubljana) je bila najboljša med starejšimi mladinkami, Urška Žigart (BT City Ljubljana) pa med mlajšimi članicami.

Pred tednom so se slovenski kolesarji na progi med Ljubljano in Domžalami pomerili na državnem prvenstvu v vožnji na čas, kjer je Adria Mobil blestela med mladinci, saj sta vsak v svoji kategoriji zmagala Gal Glivar in Aljaž Omrzel, na članski dirki, na kateri je po pričakovanju zmagal Jan Tratnik, član poljske ekipe CCC, pa je Gregor Gazvoda osvojil četrto mesto.

I. Vidmar