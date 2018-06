Velik patriot o ljubezni do domovine

25.6.2018 | 09:05

Tone Kuntner je včeraj na Stopnem navdušil Škocjančane.

Stopno - Eden od pomembnejših in že tradicionalnih dogodkov v okviru občinskega praznika Knobleharjevo je tudi maša za domovino pri podružnični cerkvici Rožnovenske Matere božje na Stopnem. Včeraj jo je tam skupaj z domačim župnikom Tonetom Dularjem daroval mag. Janez Žakelj, nekoč kaplan v škocjanski župniji, danes pa župnik v Župniji Cerklje ob Krki.

Z domovinskimi in lepimi slovenskimi pesmimi je dogodek pospremil Gorjanski spev.

V čudovitem ambientu pred cerkvijo, sredi lepe narave, je nato številne zbrane z jasno in odločno besedo o ljubezni do domovine nagovoril in predvsem zdramil slavnostni govornik Tone Kuntner, pesnik, gledališki igralec, ki je za svoje delo prejel številne nagrade, od nagrade Prešernovega sklada in Zlatnika poezije, do Borštnikovega prstana in Severjeve nagrade. A Tone Kuntner je predvsem velik domoljub, srečen, da je med tistimi, ki je doživel samostojnost Slovenije, in eden redkih slovenskih pesnikov, ki to opeva kot izpolnitev sanj in ki piše domovinsko liriko.

»Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca! Iskrene čestitke ob državnem prazniku vsem, ki imate domovino radi,« je zaželel zbranim in nato v zanimivem nagovoru, v katerem je prebiral pesmi iz svoje nove knjige Zamrznjena pomlad, spregovoril o narodu, prihodnosti, slovenstvu, domovini…. Obenem se je spomnil Cankarja, Prešerna idr., ki so že pred toliko leti pesnili verze, ki so resnica.

Včeraj na Stopnem (od leve proti desni): mag. Janez Žakelj, Jože Kapler, Tone Kuntner, v ozadju voditelja prireditve Anja Cizel in Matej Krmc.

Kuntner: Zamrznjena pomlad

Kot je dejal slavnostni govornik, je novo knjigo Zamrznjena Pomlad posvetil zlasti 100. obletnici Cankarjeve smrti in 30. obletnici t.i. Slovenske pomladi, »saj je bila Slovenska pomlad eden najsvetlejših čas slovenske zgodovine. Iz ognja te pomladi, ki jo je leta 1988 zanetila znamenita četverica, se je rodila samostojna država, ki danes praznuje 27 let. Veliko, kar smo sanjali, se je malo sfižilo. Zato tudi malce trpke besede za naslov knjige, Zamrznjena pomlad. A tak je tudi naš čas. Izgovoril se bom s Cankarjem - tudi on je pisal bolj »črno«, kar so mu očitali, a to zato, da bi zahrepeneli po luči! Mi smo jo zanetili pred 30 oz. 27 leti in jaz s to lučjo živim. Zato ne obupam!« je dejal ter poudaril, da je naloga nas, da neke stvari v svoji domovini izboljšamo.

Spomnil je na največje rane slovenskega naroda: na odhajanje mladih v tujino, na domovinsko ljubezen ter na spravo, za katero moli. »Sprava je tako pomembna in usodna za obstoj naroda in napredek, da se zanjo nisem obrnil na ljudi, ampak na Boga,« je dejal.

Kapler: Ponosni na doseženo

Župan Jože Kapler

Obletnica državnosti je čas, da se zamislimo, kje smo, kaj želimo, kaj smo zmožni in pripravljeni storiti, da uresničimo naše želje, je v nagovoru spomnil škocjanski župan Jože Kapler. Poudaril je, da moramo biti ponosni na doseženo, na vse, kar imamo, od slovenskega jezika do varnosti in lepe dežele, da moramo spoštovati napore naših prednikov in vseh, ki so se borili za Slovenijo, »na mladih izobražencih in izvoljenih pa je, da delujejo povezovalno, spravno, gospodarno in pošteno. Izobesite slovenske zastave in tudi navzven pokažite pripadnost svoji domovini,« je dejal.

Mag. Janezu Žaklju in pesniku Tonetu Kuntnerju je v zahvalo za sodelovanje podaril kipec velikega škocjanskega rojaka, misijonarja dr. Ignacija Knobleharja.

Za kulturni program so poskrbeli: vokalna skupina Gorjanski spev, Ema Kapler na flavti ter Špela Gorenc, ki je prebrala nekaj domovinskih pesmi slavnostnega govornika Toneta Kuntnerja. Za pogostitev po maši in prireditvi so poskrbele pridne gospodinje s Stare Bučke in škocjanski vinogradniki, tako da so se zbrani še radi zadržali, poklepetali ter nazdravili domovini Sloveniji!

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija























































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 32m nazaj Oceni Primož A je bil Kuntner res v Partiji?? 26m nazaj Oceni pripomba v partiji je bil svojčas, marsikdo Preglej samo prijavljene komentatorje