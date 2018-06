Slovenija praznuje dan državnosti

25.6.2018 | 08:10

Ljubljana - Slovenija danes praznuje dan državnosti in 27. obletnico osamosvojitve. Vrhunec prazničnih prireditev je bil sinoči, ko je bila na Kongresnem trgu v Ljubljani osrednja državna proslava z govorom predsednika republike Boruta Pahorja. Ta bo danes predsedniško palačo odprl za obiskovalce.

Urad predsednika republike bo danes odprl vrata obiskovalcem. Osrednji dogodek bo ob 11.30, ko bo Pahor na posebni slovesnosti pred predsedniško palačo slovenski moški košarkarski reprezentanci, ki je lani v Istanbulu osvojila naslov evropskih prvakov, vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge. Pred vhodom v palačo bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Sicer so oz. še bodo z različnimi prireditvami današnji dan državnosti počastili tudi v številnih občinah.

Slovenija dan državnosti zaznamuje kot spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti dan kasneje se je začela osamosvojitvena vojna.

M. Ž., STA