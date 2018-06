FOTO: Zmagale Labodke pred Pušeljcem in Rožicami

25.6.2018 | 10:10

Sestavljanje čebelnjaka in

harmonike ni bil mačji kašelj.

Zmagovalke Labodke Društva žena in deklet na vasi občin Gorje in Bled so na Dolenjskem slavile že drugič.

Mirna Peč - Dobra volja, prijateljsko druženje, smeh in seveda tudi ščepec tekmovalnosti – vse to je zaznamovalo včerajšnje 13. državne ženske kmečke igre v Mirni Peči, ki jih je tamkajšnje društvo podeželskih žena s predsednico Jelko Krivec na čelu in pod okriljem Zveze kmetic Slovenije pripravilo okviru praznovanja občinskega praznika. Igre so drugič potekale na Dolenjskem, za to so zaslužne Mirnopečanke, ki so lani zmagale na Gorenjskem, tokrat pa je trojica žena, ki so si nadele ime Pušeljc, bila odlična druge. Prvo mesto so osvojile Labodke Društva žena in deklet na vasi občin Gorje in Bled, ki so pred dvema letoma slavile v Škocjanu, kaže da jim Dolenjska klima odgovarja, tretje pa so bile Rožice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slovenskih goricah, ki bodo tudi gostiteljice naslednjih državnih kmečkih iger.

Tokrat se je pomerilo 30 ekip iz vse Slovenije, igre, ki so jih pripravile gostiteljice in so bile zavite v tančico skrivnosti do samega začetka, so bile domiselne in tudi zahtevne, vse pa povezane z Mirno Pečjo. Tako so morale sestaviti čebelnjak in harmoniko, z manjkajočimi besedami dopolniti Pavčkovo pesem, izdelati rožo iz krompirja, korenčka in kumaric, kletariti, kuriti peč…

Vse skupaj je odločno in spretno vodila predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, z zanimanjem pa sta si jih med drugim ogledala tudi državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša in domači župan Andrej Kastelic.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

