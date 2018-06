Rekordni obisk uvoda v festival Brežice, moje mesto

25.6.2018 | 11:15

Začetek festivala Brežice, moje mesto je zaznamoval rekorden obisk. (Foto: L. Rudman)

Jožica Humek in Marjana Oman, ki sta spekli najboljša kruha, z županom Ivanom Molanom.

Prehodni pokal zmagovalca Županovega vina je šel v roke Matjaža Črpiča za cviček PTP in Borisa Radanoviča za najboljšo modro frankinjo.

Brežice - Na brežiškem grajskem dvorišču so sinoči z Dnevom kruha, vina in salam odprli festival »Brežice, moje mesto« in tako začeli največji festivalski teden v Posavju. Uvodno dejanje festivala je pospremilo rekordno število obiskovalcev, ki so se lahko predali bogati ponudbi domačih suhomesnatih in sirnih izdelkov, lokalnih vin ter drugih dobrot, za ponudbo katerih so poskrbela lokalna društva, so sporočili organizatorji.

V dopoldanskem času se je začelo tudi tekmovanje v peki kruha. V kategorijah »mešani črni« in »praznični« kruh je bilo kar 37 odličnih domačih izdelkov, v prvi kategoriji je slavila Jožica Humek, v drugi kategoriji pa Marjana Oman, ki sta po oceni strokovne komisije spekli najboljši kruh in prejeli posebno nagrado brežiškega župana Ivana Molana. Prav tako sta v večernem delu ob uradnem odprtju prehodni pokal prejela zmagovalca Županovega vina - Matjaž Črpič za cviček PTP in Boris Radanovič za najboljšo modro frankinjo, ki so ju lahko obiskovalci sinoči lahko tudi poskusili.

Jutri brežiški grad v okviru Dneva posavskega muzeja med 10. in 20. uro vabi k brezplačnemu ogledu muzeja in občasnih razstav, zvečer pa bodo odprli kino na grajskem dvorišču, ob 21.30 bo na ogled film Hoja po robu (Walk the line).

Sredino dogajanje se bo zjutraj začelo s startom Marša v Bresce, tridnevnega pohoda iz Ljubljane do festivalskega prizorišča. Ob 14. uri se bo pred Mestno hišo Brežice pričela prva od treh letošnjih epizod Kuhne na ulci – Eat.The.Street, zvečer pa bo Nuša Derenda na svojem glasbenem odru gostila Alenko Godec, raperja Zlatka in Alfija Nipiča.

Tudi konec tedna bo pester. Petkov večer bo postregel z brezplačnima koncertoma zasedb Tabu in Crvena Jabuka, dan kasneje pa prihajajo Lea Sirk, Psihomodo Pop in S.A.R.S. Že osmič zapored bodo v soboto tekli s Primožem Kozmusom, uživali v okusih Kuhne na ulci, najmlajše pa bo letos zabavala skupina Čuki. V nedeljo bo na vrsti Bosonogi pohod na Sv. Vid, zatem pa tradicionalni Summer jam na ŠRC Grič, kjer bodo dogajanje 2018 strnili ob poletnih okusih in DJ ritmih, so nanizali program organizatorji.

M. Ž., Foto: Luka Rudman