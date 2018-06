Dan državnosti praznovali skupaj z gasilci

25.6.2018 | 12:30

V paradi je sodelovalo 133 gasilcev in 19 praporščakov.

Krivoglavice - Osrednja prireditev ob dnevu državnosti je bila v metliški občini včeraj zvečer, združili pa so jo z 90-letnico delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Dobravice. Slovesnost je bila pri gasilskem domu na Krivoglavicah, na njej pa so gasilci prevzeli v uporabo tudi vozilo GVM-1 s priklopnikom.

Gasilsko društvo Dobravice je nekaj naprednih krajanov ustanovilo maja 1928. Kar z lastnim denarjem so kupili opremo, ročno brizgalno pa jim je podarilo gasilsko društvo iz Gradca. Kot je dejala tajnica društva Vera Jakša, ki je spomnila na pomembnejše dogodke in uspehe v devetih desetletjih, s ponosom gledajo na prehojeno pot in se zavedajo, da je potrebno delo prednikov častno nadaljevati.

Predsednik PGD Dobravice Sašo Jeršin je dejal, da je njihova nova pridobitev vredna okrog 40.00 evrov, a kljub temu, da so denar varčevali nekaj let, ga ni bilo dovolj, zato so na pomoč priskočili še krajani in podjetniki. Vozilo s priklopnikom je blagoslovil podzemeljski župnik Peter Miroslavič.

Prisotne so pozdravili predsednik Gasilske zveze Metlika Martin Štubljar, predsednik Gasilske zveze Semič in predstavnik GZ Slovenije Rudi Kofalt ter metliški župan Darko Zevnik. Vsi so se tudi zahvalili gasilcem za požrtvovalno delo pri odpravljanju posledic neurja s točo v Črnomlju in njegovi okolici. Župan je spomnil tudi, da bo prihodnje leto PGD Metlika in s tem slovensko gasilstvo praznovalo 150-letnico.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

