FOTO: Blagoslovili traktorje in odprli trgovino

25.6.2018 | 14:00

Dobrniški župnik Miloš Košir je blagoslovil več kot 20 traktorjev.

Viktor in Marjana Kužnik

Gasilci PGD Dobrnič so poskrbeli za hrano in pijačo.

Podlisec - "Danes sem na blagoslov pripeljal dva traktorja, enega imamo pri hiši za potrebe žage, drugega pa za hobi - za manjše zadeve doma. Če vozimo žegnat avtomobile, je prav, da tudi traktorje," je pred včerajšnjim blagoslovom na Podliscu pri Dobrniču povedal Franci Glavan iz Volčjih Jam.

Dobrniški župnik Miloš Košir je blagoslovil dobra dva ducata traktorjev, ki so jih pripeljali okoličani. To je bil prvi blagoslov traktorjev v tem koncu Dolenjske.

A včeraj h Kužnikovim na Podlisec niso prišli samo traktoristi, tam so se zbrali vsi tisti, ki jih zanima kmetijska mehanizacija, saj je družina odprla trgovino s kmetijskimi stroji, nudijo tudi njihov servis, dogodek pa so izkoristili še za praktični prikaz njihove uporabe.

"Pri nas je osnovna dejavnost prevozništvo. Začeli smo leta 1983, potem pa smo se širili in lani se je ponudila možnost, da odpremo tudi trgovino. Prostore smo zgradili leta 2008, zdaj smo jih le preuredili," je povedal Viktor Kužnik in omenil, da so na ta račun odprli eno delovno mesto.

Kužnikovi se tudi sami ukvarjajo s kmetijstvom, usmerili so se v rejo pitancev in pred slabimi štirimi leti uredili nov hlev, ki je eden najsodobnejših pri nas - s tehnologijo kompostiranja. V njem je prostora za okoli 140 pitancev.

Včeraj je bilo med obiskovalci slišati, da so Kužnikovi tako uspešni predvsem zato, ker so v razvoj in delo vključeni vsi družinski člani: Viktor, njegova soproga Marjana (poznamo jo tudi kot zelo aktivno članico trebanjskega društva podeželskih žena Tavžentroža), sin Tomaž, ki ima tudi že svojo družino, in hči Anja.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

Galerija