Daj, milost božja, da spregledajo!

25.6.2018 | 16:30

Z leve: Mihajlo Hardi, Zinovije Zastavni, Anton Terpin in Ivo Kuljaj. (Foto: M. L.)

Zbrane je nagovoril tudi šentjernejski župan Radko Luzar. (Foto: M. L.)

Srečanje je kljub resnim temam, na katere se je nanašalo praznovanje, potekalo sproščeno. K temu so prispevali tudi vsi na fotografiji (z leve): Gordana Lipšnić, Radko Luzar, Miro Kuljaj, Vesna Hajsan-Dolinar, Nikica Milčinović-Pante in Ivo Kuljaj. (Foto: M. L.)

Včerajšnjega dogodka na vrhu Gorjancev se je udeležila množica obiskovalcev. (Foto: M. L.)

Trdinov vrh - Pri cerkvah sv. Jere in sv. Ilije na Trdinovem vrhu je bila včeraj proslava ob dnevu državnosti Slovenije in Hrvaške, pred njo maša domovini. Dogodka so organizirali Lovska družina Trdinov vrh, Lovsko društvo Lisica Radatoviči, župnijski urad Šentjernej in žumberški vikarijat Stojdraga.

Maševali so šentjernejski župnik dekan Anton Terpin, upravitelj radatoviške župnije vlč. Zinovij Zastavni in Mihajlo Hardi iz Metlike.

Slovesnosti ob dnevu državnosti so se udeležili tudi namestnica župana karlovške županije Vesna Hajsan-Dolinar, županja občine Ozalj Gordana Lipšnić in župan občine Šentjernej Radko Luzar. Vse omenjene je uradno pozdravil predstavnik Lovske družine Trdninov vrh Ivo Kuljaj, ki je tudi vodil in povezoval proslavo.

Takoj po maši so prireditev začeli s himnama; hrvaško je zaigral ansambel Lipe, slovensko Zvone Jaklič, član rogistov LD Trdinov vrh.

Janez trdina je pred 138 leti o razvalinah cerkva sv. Jere in sv. Ilije zapisal, da cerkvi potrjujeta krščansko slogo in da so v cerkvah »molili svojega boga udje različnih plemen in razredov naše vere«. Tako je mislil na mašo za Slovence in na mašo za »starodavne brate Hrvate«, tj. Uskoke.

»Danes se je brala maša v eni cerkvi v skupni liturgiji na obe domovini, za Slovence in Hrvate, za Kranjce in Žumberčane, za Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Mar ni videti v tem dejanju eno od tistih božjih milosti, o katerih je v svoji Slavi vojvodine Kranjske leta 1689 pisal polihistor Janez Vajkard Valvasor. Med njimi tudi, da je slepec spregledal,« je rekel Ivo Kuljaj in posebej nagovoril Terpina, Zastavnega in Hardija s temi besedami: »Sprašuje, ali bo božja milost pomagala dandanašnjim 'slepcem' v Zagrebu in Ljubljani, da spregledajo?«

Terpin, Zastavni in Hardi so v odzivu rekli, da je pomembno sodelovanje med ljudmi, kar pomeni tudi sodelovanje med narodi.

To sta poudarila tudi starešini lovcev Trdinovega vrha in Lisice Miro Kuljaj in Nikica Milčinović-Pante, ki sta sporočila, da na Gorjancih ne bo žičnate ograje.

Nikoli ni bilo meje med ljudmi iz Slovenije in s Hrvaške, sta menili tudi Vesna Hajsan-Dolinarin Gordana Lipšnić. Lipšnićeva je obljubila boljšo cesto po hrvaški strani do Trdinovega vrha.

Na prireditvi sta v sporedu nastopila poleg ansambla Life in lovskih rogistov še Foklorna skupina Izvor pri Društbvu Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika in Šentjernejski oktet.

M. L.

