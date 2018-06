Nova maša Branka Jurjevčiča prav za dan državnosti

26.6.2018 | 08:00

Novomašnik Branko Jurjevčič na novi maši na Kapitlju, kjer so ga počastili tudi Belokranjci v narodni noši. (Foto: Tatjana Splichal)

Novo mesto - Novomeška škofija je prav na dan državnosti, 25. junija, dobila novega duhovnika. To je postal Branko Jurjevčič iz Župnije Podzemelj. Pri slovesni sveti maši v novomeški stolnici ga je posvetil škof msgr. Andrej Glavan.

»Dragi diakon, od danes novomašnik, Branko! Na ta trenutek si čakal z velikim pričakovanjem in veseljem tudi ti, ki si pred šestimi leti prisluhnil Gospodovemu klicu v svojem srcu. Veselijo se s teboj tudi vsi, ki te imajo radi in spoštujejo tvojo življenjsko odločitev za Gospoda,« je med drugim dejal škof in poseben pozdrav in zahvalo nameni novomašnikovim staršem, mami Nadi in očetu Antonu, bratu in vsem sorodnikom iz Bele Krajine in s Hrvaške, prijateljem, dobrotnikom in vsem, ki so Branka spremljali v pripravi na duhovništvo.

Zbranim se je priporočil za molitev za vse duhovnike in nove duhovniške poklice, kajti »v teh težkih časih, ko je tako malo posvečenj, je vsaka nova maša poseben Božji dar.«

Novomašniškega posvečenja se je udeležilo veliko število duhovnikov, sorodnikov in vernikov. Prepeval je župnijski pevski zbor iz Podzemlja. V molitvi so prinašali svoje prošnje za letošnjega novomašnika, njegovo svetost in stanovitnost v duhovniškem služenju in za nove duhovne poklice, ki jih skupnost Cerkve potrebuje in si jih želi. Ob koncu svete maše so zapeli še državno himno in tako počastili osrednji slovenski državni praznik, dan državnosti. Z zahvalno pesmijo so se zahvalili za domovino Slovenijo in novega novomašnika, ki bo služil novomeški škofiji, Cerkvi na Slovenskem in slovenskemu narodu.

Ob koncu so zbrani prejeli še novomašni blagoslov po rokah dveh novomašnikov, kjer se je novo posvečenemu pridružil še novomašnik iz neokatehumenske skupnosti Janez Barborič, doma iz Šmarjete, ki je novo mašo bral preteklo nedeljo.

Veselo druženje se je nato v sončnem vremenu nadaljevalo pred stolnico in na škofiji.

L. Markelj