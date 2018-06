Rešili mačka iz jaška; danes brez elektrike

26.6.2018 | 07:05

Včeraj ob 13.20 uri so na Bohoričevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško zavarovali območje, odprli pokrove za meteorne vode in kanalizacijo ter s pomočjo vrvne tehnike rešili mačka iz jaška in ga predali v nadaljnjo oskrbo dežurni veterinarki.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLETERJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ, Izvod Šola.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 na izvodu 2 HRIB.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA na izvodu MALA SELA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Selska Gora med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Rimš drevesnica, Rimš mobitel med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Hrastek, Brezje Gorjanci, Planina Gorjanci, Gradec Gorjanci pa med 10:00 in 12:00 uro.

M. K.