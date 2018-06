Poletno šolo zaključili s podelitvijo certifikatov Animator poslovne odličnosti

26.6.2018 | 09:15

Prejemniki certifikatov (Foto: FOŠ Novo mesto)

Novo mesto - Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) vsako leto v juniju izvede poletno šolo v želji, da bi krepili povezovanje z gospodarstvom in pridobivali najrazličnejša uporabna znanja. Letošnjo so pripravili v okviru vsebin poslovne odličnosti, na kateri so se prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve s področja poslovne odličnosti po modelu PRSPO (Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost), so sporočili iz FOŠ.

Poletne šole so se udeležili tako študentje fakultete kot tudi zunanji udeleženci iz različnih podjetij, ki so želeli poglobiti svoje znanje ter pridobiti najnovejše in najboljše prakse s področja poslovne odličnosti.

»Udeleženci so tako pridobili kompetence za uspešno udejanjanje pristopov in modelov odličnosti ter krepitev kulture odličnosti, mrežili so se z vodilnimi strokovnjaki iz področja poslovne odličnosti, ogledali so si najboljše prakse dobitnikov nacionalne nagrade za poslovno odličnost v sklopu PRSPO, kot sta Upravna enota Novo mesto in TPV, poglobljeno so spoznavali model odličnosti EFQM ter pridobili ideje za izboljšanje osebne odličnosti ter odličnosti poslovanja organizacij,« so navedli v sporočilu za javnost. Po uspešno zagovarjani zaključni nalogi so udeleženci prejeli certifikat FOŠ: Animator poslovne odličnosti.

Po zaključku so na FOŠ za svoje študente pripravili še tradicionalno 8. Študentsko tribuno, na kateri so študentje povedali svoje mnenje o študiju v študijskem letu, izpostavili so prednosti, slabosti in priložnosti za izboljšanje in s tem vodstvu fakultete predstavili študentski pogled na študij, so še dodali.

M. Ž.

