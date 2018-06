FOTO: Splavarjenje je zopet oživelo in navdušilo s pestrim programom!

26.6.2018 | 11:20

Vroče slovenske uspešnice so v petek zadonele s simpatično Natalijo Verboten.

Radeče - Kraj Radeče, nekdaj osrednje pristanišče splavarjev, že 19 let zapored prireja Dneve splavarjenja ob reki Savi. Kraj se je tudi letos, na prvi počitniški vikend za tri dni spremenil v zabavišče, ko je nudil tudi celodnevno možnost uživanja v vožnji na splavu. Prizorišče pred gostiščem Pr'Veseljak je bilo ves čas polno zabave željnih obiskovalcev, glasbenikov, kulturnikov in športnikov, ki so se pomerili v Street Basket Turnirju, v malem nogometu in 14. Splavarjevem teku.

Posebna atrakcija je bil kulturni program na bližnjem radeškem gradu, kjer so organizatorji KTRC Radeče in Folklorno društvo »Brusači« Radeče pripravili Grajski večer iz plesnih in glasbenih točk. Nedaleč stran so se številni odpravili na Svinjski rt, kjer se odpira lep razgled na Radeče in center dogajanja.

Prostor je bil zapolnjen z igrali za otroke, v šotoru pa so si mikrofone podajali številni glasbeniki in DJ-ji. Zabava se je začela v petek z vseslovensko radijsko veselico Petkovo pumpo z DJ Boštjanom, vroče slovenske uspešnice so zadonele s simpatično Natalijo Verboten, na odru je bila tudi živahna skupina Tequila in priljubljeni hrvaški pevec Davor Borno.

Otroške lumparje so se odvijale z ekipo animatorjev Malibu. Razširjena ponudba letošnjega Splavarjenja v Radečah je v soboto segla tudi v tamkajšnji dom kulture, kjer je potekal SONC festival. Gre za mednarodni festival komorne glasbe, ki je poskrbel za otroško glasbeno matinejo z učenci Glasbene šole Celje. Za posebno atrakcijo sobotnega dneva pa so poskrbele radeške mažoretke (državne prvakinje) in pihalni orkester Radeče. V soboto zvečer je sledila vroča zabava z Aktualovo Galamo, Skupino Skater in hrvaško skupino Učiteljice.

Pravi slovenski dan je sledil v nedeljo, ko so obiskovalce razveseljevali člani Ansambla Šepet, za nekaj romantike v času kosila so poskrbeli Kvatropirci, potem pa je neutrudne plesalce po plesišču podil še Ansambel Zadetek, ki je s svojimi instrumenti in dobro voljo razveselil še skupino na vožnji s splavom. Vikend je minil kot bi mignil. V odličnem vzdušju in z željo, da se druženje naslednje leto zopet ponovi.

