Domovina ni bila podarjena, potrebno si jo je bilo priboriti

26.6.2018 | 13:45

Na Polževem je bilo ob dnevu državnosti že šestnajsto leto zapored zelo slovesno. (Foto: G. S.)

Blagoslovil novega oltarja in ambona.

Polževo - V počastitev dneva državnosti je že šestnajsto leto zapored Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z Občinsko turistično zvezo, Zavodom Prijetno domače in Zvezo kulturnih društev Ivančna Gorica na Polževem pripravila svečanost. Začelo se je z mašo za domovino v cerkvici svetega Duha na vrhu Polževega, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, skupaj z nekaterimi duhovniki iz sosednjih župnij. V uvod v bogoslužje je škof Šuštar blagoslovil na novo pridobljen oltar in ambon, za kar so po besedah krškega župnika Dejana Pavlina zaslužni vaščani tukajšnje soseske, so sporočili iz ivanjške občine.

Praznovanje se je nadaljevalo na prostem pred cerkvijo, kjer je zbrane nagovoril domači župan Dušan Strnad. Kot je povedal, vsakoletno druženje na Polževem pripomore k zavedanju, da domovina ni bila podarjena, ampak si jo je bilo treba priboriti. Tu gre velika zahvala veteranom Vojne za Slovenijo in takratnim politikom, ki so bili pogumni in storili pomembne korake, da imamo svojo državo.

»Naj nam bo današnji dan v vzpodbudo, da se splača živeti in delati za domovino, ter da smo prepričani, da bodo naši otroci in vnuki še naprej živeli v državi, kot smo jo mi prejeli od naših prednikov«, je zbranim dejal eden od pobudnikov, da se na Polževem vse od leta 2003 poklonimo domovini, so navedli v sporočilu za javnost.

Slavnostni govornik na Polževem, predsednik Zbora za republiko France Cukjati, je poudaril, naj bo dan državnosti tudi praznik tiste povezovalne sile, ki vse posameznike trajno in kakovostno povezuje v enoten narod, v enotno državo. Brez izključevanja in sovraštva, brez delitve na prvo in drugo razredne. Praznik torej tiste državnosti, ki je še nismo v celoti ustvarili, smo jo pa sanjali ob osamosvojitvi – in že tisoč let prej.

Že vse od začetka pri slovesnosti sodeluje Mešani pevski zbor župnije Krka, letos pa so ga z recitacijami popestrili člani Literarne sekcije Kulturnega društva Krka ter dekliška Vokalna skupina Ambaile iz Ambrusa, praznovanje pa se je zaključilo pri hotelu Polževo s tradicionalnim golažem, so na občini še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar

Galerija

























































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Caitlyn Rasp Google zdaj plačuje od 2500 do 5000 USD na teden za delo na spletu od doma. Moj prijatelj mlajšega brata že več mesecev povprečno 18k in dela približno 24 ur na teden. Zdaj bi morali poskusiti dobiti to delo in začeti zaslužiti denar na spletu, tako da sledite navodilom na tem spletnemm dnevniku ..... ....... >>>>>>>>>>>> www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje