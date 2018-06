FOTO: Semanji dan na Bučki kljub dežju uspel, šarklji odlični!

26.6.2018 | 15:30

Sejmarjenje na star način - teta Štefka je kupila indijski raci za 25 evrov!

Bučka - Na Bučki je včeraj, na dan državnosti, že tradicionalno potekal semanji dan, tokrat že 15. po vrsti. Pripravilo ga je tamkajšnje turistično društvo s Silvom Venetom na čelu ter v sodelovanju z drugimi društvi in krajevno skupnostjo. Tako na Bučki uspešno nadaljujejo več kot 200-letno sejemsko tradicijo.

Mnogi sejmarji so kljub dežju vseeno prišli, vreme pa se je kmalu popravilo in tako so obiskovalci sejma, ki velja za najpomembnejšo turistično prireditev, tudi na stojnicah z rokodelci in domačimi pridelki imeli kaj izbirati.

Letos največ kvašenih šarkljev

V kulturnem domu sta bili na ogled dve razstavi: kulinarična in likovna. V organizaciji Društva podeželskih žensk Bučka s predsednico Vido Gros na čelu je namreč potekala že 14. šarkeljada, 8. na državnem nivoju. Prava paša za oči so bili šarklji, ki jih je bilo mogoče tudi okusiti.

Prejemniki zlatih priznanj za šarklje

V oceno je letos prišlo 39 šarkljev, od kvašenih, umešanih do biskvitnih. Predsednica tričlanske strokovne komisije Elizabeta Verščaj je pohvalila porast kvašenih šarkljev, “ki so pravi šarklji naših babic” in lepe pekovske izdelke, ki so nasploh zelo dobri in inovativni. Sodelujoči uporabljali razne dodatke, tudi skuto in puding, pa pirovo, ajdino in polnozrnato moko. Dala je tudi nekaj napotkov. Podelili so šest zlatih priznanj, deset srebrnih, trinajst bronastih in deset zahval, vse sodelujoče pa je pohvalila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.

Na ogled likovna in keramična dela

Likovna razstava

Kulturni dom pa so krasile tudi slike s 5. poletne likovne kolonije z naslovom Ujeti v plesu zemlje, ki jo je pripravila likovna sekcija bučklanarskega kulturnega društva in je potekala na kmetiji Salmič. Sodelovalo je 16 slikarjev z Dolenjske in Posavja. Zanimivi so bili tudi keramični izdelki, ki so nastali na zimski delavnici obdelovanja gline.

Krajevno priznanje je prejela LD Bučka - starešina Toni Kovačič in predsednik KS Bučka Tomaž Marjetič.

Ker na dan državnosti svoj krajevni praznik praznuje tudi KS Bučka, je zato zbrane poleg škocjanskega župana Jožeta Kaplerja nagovoril predsednik KS Tomaž Marjetič. Krajevno priznanje je ob 50-letnici delovanja podelil Lovski družini Bučka za dobro izpolnjevanje lovskega poslanstva. Kulturni program so oblikovali Škocjanski rogisti, učenci podružnične šole na Bučki, ter skupina Vokalnih5.

Nastop otrok s podružnične šole Bučka je bil zelo prisrčen.

Teta Štefka kupila raci

Semanji dan pa to ne bi bil brez prikaza sejmarjenja nekoč. Voditelju Darku Povšetu je po dolgotrajnem mešetarjenju, polnem iskrivih domislic in smeha, le uspelo prodati dve indijski raci. Kupila ju je teta Štefka in to za 25 evrov! Menda ju bo imela za družbo.

Besedilo in foto: L. Markelj

