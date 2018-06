Pijan voznik za 62 km/h prekoračil hitrost v naselju

Brežiški policisti so v soboto izvajali meritve hitrosti z laserskim merilnikom v Krški vasi, kjer je hitrost omejena na 50 km/h. Ustavili so voznika osebnega avtomobila Volkswagen amarok, ki so mu izmerili hitrost 112 km/h. Med postopkom so ugotovili, da je kršitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,88 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini najmanj 2400 evrov in 36 kazenskih točk.

V križišču izsilil prednost motoristki

Novomeški policisti so bili v petek zvečer obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motoristke in voznika osebnega avtomobila pri Ždinji vasi. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 43-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču izsilil prednost 38-letni motoristki. V nesreči sta se motoristka in mladoletni potnik na motorju lažje poškodovala. Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Obrnilo jo je na streho, trčila v tovornjak

48-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v soboto okoli 6.30 peljala iz smeri je Novega mesta proti Prečni, je zaradi neprilagojene hitrosti je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog razsvetljave. Vozilo je po trčenju odbilo in obrnilo na streho ter trčilo v zadnji del tovornega vozila. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Pregloboko pogledala v kozarec in sedla za volan

Policisti na mejnem prehodu Vinica so v soboto zvečer zvečer zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila iz Hrvaške. 61-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,59 miligramov alkohola, so odvzeli prostost, ga pridržali in privedli v postopek na pristojno sodišče.

V noči na nedeljo so policisti PP Metlika v kraju Krivoglavice odredili preizkus alkoholiziranosti 61-letnemu vozniku avtomobila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu zaradi kršitev izvršuje ukrep prepovedi vožnje, je imel v litru izdihanega zraka 1,03 miligramov alkohola. Mercedes so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan grozil policistu

Brežiški policisti so bili v nedeljo zvečer obveščeni, da naj bi voznik avtomobila na parkirišču v Brežicah trčil v drug avtomobil in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so pobeglega voznika izsledili v bližini Čateža ob Savi in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 54-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,26 miligramov alkohola. Med postopkom je kršitelj žalil policista in mu grozil, da ga bo ubil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja grožnje in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Poskušali razstreliti bankomat

O poškodovanju bankomata v Dolenjem Boštanju so bili policisti obveščeni v noči na soboto. Kriminalisti in kriminalistični tehniki Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled kraja in po prvih ugotovitvah so storilci skušali z eksplozijo plinske zmesi razstreliti bankomat, nameščen na zunanjem delu prodajalne. V eksploziji je bil poškodovan zunanji del bankomata, stekla in vrata prodajalne. Zaradi poškodb je nastala večja premoženjska škoda, do denarja pa storilcem ni uspelo priti. Po dejanju so pobegnili. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja.

Odnesel denar in nakit

V Novem mestu je v petek dopoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo na Mestnih njivah. Odnesel je denar in zlat nakit in lastnika oškodoval za 3000 evrov.

Ob kosilnico in motokultivator

V Družinski vasi je v noči na petek nepridiprav vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in odnesel kosilnico in motokultivator. Škode je za okoli 2000 evrov.

Ukradel avto

Med soboto in nedeljo je s parkirišča v Sevnici neznanec ukradel osebni avtomobil Volkswagen passat 1,9, kovinsko sive barve, letnik 2001, registrskih številk KK 27-50M.

Bil je žejen

Na Šmihelski cesti v Novem mestu je v med petkom in soboto nekdo vlomil v gostinski lokal in odnesel več steklenic pijače. Lastnika je oškodoval za 250 evrov.

Vlomili v avta

Na parkirišču pokopališča v Krškem je v nedeljo neznanec vlomil v osebni avtomobil in odnesel torbico z denarjem, dokumenti in mobilnim telefonom.

V Dolenjski Toplicah je v nedeljo popoldne nekdo vlomil v parkiran avtomobil in odnesel denarnico z dokumenti in denarjem. Lastnico je oškodoval za 500 evrov.

Izkoristil odsotnost domačih

Med nedeljo in ponedeljkom je v Selah pri Dobovi nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in nakit ter lastnika oškodoval za 5000 evrov.

Nezakonito čez mejo 23 tujcev

Policisti PP Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v petek in včeraj v Preloki, Tribučah in v okolici kraja Damelj izsledili in prijeli 15 državljanov Pakistana in osem državljanov Indije, ki so nezakonito prestopi državno mejo.

Skrivali so se v tovornjaku

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v petek na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, kjer so pri preverjanju z napravami za zaznavanje srčnega utripa in prisotnosti CO2 ugotovili povečane vrednosti. V tovornem delu vozila so našli dva državljana Iraka in tri državljane Irana, ki so se, skriti med tovorom, skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

Zasegli ukraden Nissan qashqai

Na Obrežje je v soboto na izstop iz Slovenije s tovornjakom za prevoz osebnih avtomobilov pripeljal 30-letni državljan Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozil. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil eden izmed natovorjenih avtomobilov maja letos ukraden v Italiji. Nissan qashqai so zasegli in z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

