V Kočevju centra za duševno zdravje odraslih ter otrok in mladostnikov

26.6.2018 | 17:55

ZD Kočevje (Foto: M. L.-S., arhiv DL)

Kočevje - V Kočevju so bili uspešni pri prizadevanju za pridobitev dveh centrov za duševno zdravje. Zdravstveni dom Kočevje bo med prvimi v državi iz zdravstvene blagajne prihodnje leto dobil denar za vzpostavitev Centra za duševno zdravje odraslih ter Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov s stalno delujočo interdisciplinarno strokovno skupino, je poročala STA.

Predstavniki Občine Kočevje in tamkajšnjega zdravstvenega doma so na današnji novinarski konferenci povedali, da si ob vzpostavitvi omenjenih centrov ob polni sestavi obetajo 34 zaposlitev. Skupna vrednost programov, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna, bo letno dosegla približno 1,2 milijona evrov.

V centrih, ki bosta delovala v sklopu zdravstvenega doma, bo delovala strokovna skupina, sestavljena iz zdravnikov psihiatrov, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov, socialnih pedagogov, delovnih terapevtov, logopedov, specialnih pedagogov ter medicinskih in patronažnih sester. Centra s sedežem v Kočevju bosta začela delovati 1. januarja prihodnje leto, skrbela pa bosta za približno 60.000 ljudi z območja občin Kočevje, Ribnica, Metlika in Črnomelj.

Kot piše STA, so se omenjenega podviga lotili na pobudo občinskega odbora za družbene dejavnosti, pri tem pa so se navezovali na resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja med letoma 2018 in 2028, ki predvideva postavljanje nove mreže centrov za duševno zdravje.

V državi bodo tako prihodnje leto vzpostavili prve štiri centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih, poleg dveh v Kočevju še po enega v Postojni in Celju. Med ključnimi cilji omenjene resolucije pa je vzpostavitev javne mreže tovrstnih centrov do leta 2028, in sicer 25 centrov za otroke in mladostnike ter 25 centrov za odrasle. Resolucija predvideva še vzpostavitev centrov za zgodnjo obravnavo, ki bodo nadgradili zdajšnje razvojne ambulante.

M. Ž.