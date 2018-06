Na kmečkih igrah v Škocjanu slavili Konjeniki

27.6.2018 | 08:00

V Škocjanu so pripravili že 21. kmečke igre. Na sliki Konjeniki.

Škocjan - Knobleharjevo tudi letos ni minilo brez kmečkih iger, bile so že 21. po vrsti. Konec tedna so potekale pri gasilskem domu, organiziralo pa jih je Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem. Sodelovalo je pet ekip: iz Tomažje vasi kar dve, eno so sestavljali škocjanski konjeniki, spet drugo člani turističnega društva in peto ekipa iz Dol.

Tekmovalci so se pomerili v petih različnih igrah, kjer so morali pokazati veliko spretnosti in iznajdljivosti. Da je bilo vzdušje zabavno, je pripomogel tudi voditelj Robi Erjavec, ki se mu organizatorji zahvaljujejo.

In kdo se je najbolje odrezal? Zmagala je ekipa Konjenikov, 2. mesto je zasedlo Turistično društvo Škocjan, 3. mesto pa 2. ekipa iz Tomažje vasi. Najboljše ekipe so prejele pokal in nagrado. Za zabavo je skrbela skupina Lenarti, manjkalo ni niti hrane in pijače. Obiskovalci so se lahko popeljali s konjsko vprego po Škocjanu.

TD se za pomoč pri organizaciji kmečkih iger, ki so že stalnica ob občinskem prazniku, zahvaljuje Občini Škocjan, Turistični zvezi Slovenije in ostalim sponzorjem.

L. Markelj, foto: TD Škocjan

Galerija