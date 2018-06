Pomoč reševalcem; danes brez elektrike

27.6.2018 | 07:00

Ob 9.13 so nad naseljem Polica, občina Grosuplje, gasilci PGD Polica pomagali pri prenosu obolelega občana iz bivalnega zabojnika do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH 1989.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO;

- od 8:00 do 9:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR.TOPLICAH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območjuTP Brezje med 10:00 in 14:00 uro in na območju TP Gora, Cesta, Straža gora, Čretež ter Senožete med 8:30 in 12:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Rimš drevesnica, Rimš mobitel med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Rimš med 12:30 in 14:00 uro: na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sobenja vas med 8:30 in 11:00 uro; ter na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje med 7:40 in 14:00 uro.

M. K.