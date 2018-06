Mladi lesarji razstavljajo v državnem svetu

27.6.2018 | 09:00

Fotografiranje po otvoritvi razstave (Foto: S. M.)

Ljubljana - Državni svet Republike Slovenije in Srednja lesarska, gradbena in vzgojiteljska šola s Šolskega centra Novo mesto sta včeraj v preddverju dvorane državnega sveta v Ljubljani odprli razstavo Delo z lesom – kreativno in lepo. Na njej so dijaki zaključnih letnikov lesarske smeri postavili na ogled svoje izdelke. Razstava je na ogled do 18. julija, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Razstavo izdelkov mizarja in lesarskih tehnikov zaključnih letnikov je na šoli organizacijsko pripravil in vodil Goran Delajković, nabor izdelkov v Ljubljani pa je pripravljal Slavko Mirtič. Ta nam je povedal, da so razstavo pripravili na pobudo predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce, ki je ob informativnem dnevu obiskal dijake in nagovoril starše. Dodal je še, da imajo poleg razstavljenih izdelkov v delu tudi več manjših izdelkov, ki bodo namenjeni za protokolaralna darila.

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca (levo) in direktor ŠC Novo mesto Štefan David ob enem od izdelkov (Foto: S. M.)

Razstavo so postavljali prejšnji četrtek, na včerajšnji otvoritvi pa so sodelovali dijaki in njihovi mentorji, predsednik Državnega sveta in še nekateri drugi gostje. Na ogled so izdelki petih lesarskih tehnikov - Jakoba Gorenca, ki je izdelal mizo za namizni tenis, Lovra Arha, ki je izdelal omarico za kavni aparat, Mateja Tomažina, ki se je lotil sodobne klubske mizice, Matica Cunka, ki je predstavil omarico za vinsko klet iz starega lesa, in Sebastijana Dragana, ki je na ogled postavil komodo. Svoj zaključni izdelek je predstavil tudi mizar Dejan Oberč.

