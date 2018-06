Izlet v Prekmurje

27.6.2018 | 09:40

Dobova - Obetal se mi je čudovit dan. Okoli 5.45 sem se prebudila in razveselila. Napotila sem se v šolo, saj je učence 6., 7. in 8. razreda čakala zaključna ekskurzija.

Ob pol sedmih je imel naš avtobus, v katerem smo bili učenci 7. in 6. b razreda, odhod. Odpravili smo se na Bukovniško jezero, kjer je bil pustolovski park. Vožnja je bila naporna in dolga, a učenci polni navdušenja. Inštruktorji v pustolovskem parku so nam razložili kako plezati. In začelo se je. Prva v vrsti so bila dekleta 7. razreda, sledili so jim fantje in nato dekleta 6. b razreda. Vrsto so zaključili fantje iz 7. razreda. Nekaterim je uspelo preplezati vse štiri proge, nekateri so osvojili samo tri.

Okoli 12. ure smo odšli v Filovce. Tam smo videli lončarsko peč, hišo, kjer so včasih živeli lončarji. Na koncu je vodič pokazal, kako približno se naredi lončena posoda. Poskusili so še trije učenci. Izdelki so bili še kar dobri. Odšli smo še v Veliko Polano, ki je rodni kraj Miška Kranjca. Ogledali smo si njegovo rojstno hišo in imeli malico. Učenci smo se v prostem času, ki smo ga imeli, zabavali in ga izkoristili za kosilo.

Na koncu smo odšli v avtobus in se 230 minut peljali v Dobovo. Prispeli smo okoli 17.30. Učenci smo veselo stekli k staršem in jim veselo pripovedovali celotno zgodbo. Ta zaključni izlet si bomo zapomnili vsi.

Ava Polovič, 6. b, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Foto: Nataša Frigelj

