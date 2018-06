Mila Humek pretekla krog na igrišču

27.6.2018 | 09:50

Dobova - Devetošolka Mila Humek iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova je zadnji šolski dan izpolnila svojo obljubo: pretekla je krog na igrišču pred šolo.

Gre za obljubo, ki jo je dala Mila sama sebi ob otvoritvi igrišča leta 2015. Takrat je zaradi hude in dolgotrajne bolezni krog prevozila na invalidskem vozičku. Na koncu osmega razreda je bila toliko pri močeh, da je tekaško progo prehodila skupaj z učiteljico Biserko Čančer, razredničarko Matejo Rožman Lubšina in sošolci iz razreda.

Ves čas pa si je zelo želela, da bi krog ob koncu šolanja tudi pretekla. Na žalost pa so se ravno proti koncu šolskega leta spet pojavile zdravstvene težave. Zaradi tega je morala jemati močna zdravila, ki pa niso bila prijazna do njenega telesa in počutja. Kljub temu so ji bili vsi prijatelji in sošolci z učitelji v veliko podporo in verjeli, da bo zmogla.

Tako so se 15. junija, tri leta po uradni otvoritvi igrišč, prvo šolsko uro na tekaški progi ob Mili zbrali vsi njeni sošolci z razredničarko in učiteljico Biserko Čančer ter skupaj pretekli krog. Mila je povedala, da je na začetku teka malo težje prišla do sape, nato pa je brez večjih težav tekla cel krog.

Ta tek je bil simbolno dejanje, s katerim je Mila pokazala, kako se z vztrajnostjo in močjo bori proti svoji zahrbtni bolezni, njenim posledicam in posledicam zdravljenja z močnimi zdravili. Hkrati je to dokaz njene zagnanosti in odločnosti, da ne popusti. Vsi jo zelo občudujemo!

Tamara Ogorevc in Biserka Čančer, Foto: Eva Martinčič

Galerija